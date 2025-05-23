В Курской области атаковано ракетами скопление техники россиян, - СМИ

В Курской области прогремели мощные взрывы. Нанесен ракетный удар по скоплению военной технике российской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Пепел Курск".
Отмечается, что серия взрывов прогремела в городе Льгов. Российские СМИ сообщают о якобы ударе ВСУ по накоплению военной техники в районе АЗС "Роснефть" на выезде из города.
"По скоплениям техники и личного состава было нанесено три удара с интервалом 5-7 минут", - говорится в сообщении.
Пока что точное количество ликвидированных и пострадавших оккупантов не известно. Место атаки оцеплено военными и оперативными службами.
Командование ВСУ удары не комментировало.
"Пепел Курск" также обнародовал видео последствий обстрела.
На протяжении двух суток 21 по 22 мая, Россию массированно атаковали ударные беспилотники. В ряде регионов раздавались взрывы и работали силы противовоздушной обороны.
В частности, дроны ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса РФ.
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