У Курській область російський літак впустив бомбу на будинок майора поліції

За даними видання, 2 січня у селі Сергіївка Льговського районі Курській області впала авіаційна бомба ФАБ. Російський літак впустив бомбу, вона не розірвала, але на місці утворилася вирва.

Місцеві жителі повідомили, що бомба впала у двір на вулиці Центральній, там проживає майор поліції. Постраждалих внаслідок інциденту нібито немає.

Astra зазначає, що у 2024 році зафіксовано щонайменше 165 випадків, коли росіяни випадково впускали авіабомби на територію РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Він початку 2025 року вже зафіксували чотири подібні випадки.

скриншот google.com/maps