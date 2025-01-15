Майже половина атак за добу на Покровському напрямку. Яка ситуація на фронті
За добу, 14 січня, на фронті відбулися 170 боєзіткнень. Майже половина з них сталися на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.
Покровський напрямок
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 70 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко.
Ситуація на інших напрямках
На Харківському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших військ в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Табаївки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Новоєгорівка, Райгородка, Макіївка, Зарічне, Терни та Григорівка.
На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Виїмка противник 14 разів атакував позиції ЗСУ.
На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька та Щербинівки.
На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував українські позиції поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Нескучного.
На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій, три невдалих штурми здійснив агресор протягом минулої доби.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 24 атаки російських загарбників. Противник завдав по власній території дев’ять авіаційних (13 КАБ) ударів.
На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках минулої доби бойових зіткнень не відбулося. Ворог продовжує перманентно вести обстріли позицій українських підрозділів та цивільної інфраструктури, завдавати ударів дронами.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Втрати РФ в Україні
Загалом минулої доби втрати РФ склали 1580 військових. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 22 бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, 2 засоби ППО, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 204 одиниці автомобільної техніки.
Крім того, за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт противника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.