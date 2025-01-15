Майже половина атак за добу на Покровському напрямку. Яка ситуація на фронті

За добу, 14 січня, на фронті відбулися 170 боєзіткнень. Майже половина з них сталися на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках минулої доби бойових зіткнень не відбулося. Ворог продовжує перманентно вести обстріли позицій українських підрозділів та цивільної інфраструктури, завдавати ударів дронами.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 24 атаки російських загарбників. Противник завдав по власній території дев’ять авіаційних (13 КАБ) ударів.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій, три невдалих штурми здійснив агресор протягом минулої доби.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував українські позиції поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Нескучного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Олександро-Шультиного.

На Сіверському напрямку в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Виїмка противник 14 разів атакував позиції ЗСУ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Табаївки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 70 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Янтарне, Новоторецьке, Промінь, Зелене, Новий Труд, Чунишине, Звірове, Успенівка, Новоандріївка, Надіївка, Петропавлівка та Шевченко.

Втрати РФ в Україні

Загалом минулої доби втрати РФ склали 1580 військових. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 22 бойові броньовані машини, 52 артилерійські системи, 2 засоби ППО, 107 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 204 одиниці автомобільної техніки.

Крім того, за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт противника.

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