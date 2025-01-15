В Курской область российский самолет уронил бомбу на дом майора полиции

По данным издания, 2 января в селе Сергеевка Льговского района Курской области упала авиационная бомба ФАБ. Российский самолет уронил бомбу, она не разорвалась, но на месте образовалась воронка.

Местные жители сообщили, что бомба упала во двор на улице Центральной, там проживает майор полиции. Пострадавших в результате инцидента якобы нет.

Astra отмечает, что в 2024 году зафиксировано не менее 165 случаев, когда россияне случайно роняли авиабомбы на территорию РФ и на временно оккупированных территориях Украины. В начале 2025 года уже зафиксировали четыре подобных случая.

скриншот google.com/maps