Курская операция уменьшила количество российской артиллерии на Донбассе, - Зеленский
Операция ВСУ в Курской области повлияла на ситуацию на фронте в Украине. Россияне снизили использование артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента во время XX ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.
По словам Зеленского, он не может раскрыть все детали того, что происходит на фронте. Ситуация там все еще сложная
"Однако последнюю неделю понемногу выравнивается ситуация на Донецком направлении, если мы говорим о Покровском. Потому что есть разные направления, есть разные вызовы", - сказал он.
Президент отметил, что ситуация на фронте в Украине и операция в Курской области - это связанные вещи.
"Например, мы можем увидеть, что применение количества снарядов на Донбассе, на том же Покровском направлении до начала Курской операции был 1 к 12. Сегодня - 1 к 2,5. Мы понимаем, что мы еще не выровнялись, нам нужно больше, чем у россиян, если мы хотим остановить и восстановить наше положение. Тем не менее, 1 к 12 - это сложнее, чем 1 к 2,5. Я считаю, что это успех. Успех той части операции, которая называется Курск", - подчеркнул Зеленский.
Ситуация на фронте
В Курской области уже больше месяца продолжается операция ВСУ. По словам Зеленского, за это время Россия перебросила в Курск из Украины 60 тысяч военных.
При этом российский диктатор Владимир Путин поручил военно-политическому руководству уволить Курскую область до 1 октября. Но они должны сделать это, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление в Украине.
Однако в последние месяцы остается сложной ситуация на Покровском направлении в Украине. Там постоянно фиксируется самое большое количество боев.
Детальнее о ситуации на Покровском направлении - в материале РБК-Украина "Осень на фронте. Враг уперся в Покровск, но сил для наступления хватит еще на 2-3 недели".
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