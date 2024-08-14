Курська операція унеможливлює заклики до "припинення вогню", - Подоляк

На його думку, зараз розмови про негайне припинення вогню виглядають інакше. Адже це означатиме, що ЗСУ тоді залишаться у Курській області.

"Це означає, що всі мають бути заморожені там, де вони знаходяться. Тобто Росія має заморозитися зі своїми окупаційними силами на території України... Бо тоді Курська область буде під контролем України. Тому не можна тепер говорити про негайне припинення вогню", - вважає Подоляк.