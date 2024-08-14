Курська операція унеможливлює заклики до "припинення вогню", - Подоляк

Проведення Збройними силами України операції у Курській області унеможливлює заклики до "припинення вогню".
Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
На його думку, зараз розмови про негайне припинення вогню виглядають інакше. Адже це означатиме, що ЗСУ тоді залишаться у Курській області.
"Це означає, що всі мають бути заморожені там, де вони знаходяться. Тобто Росія має заморозитися зі своїми окупаційними силами на території України... Бо тоді Курська область буде під контролем України. Тому не можна тепер говорити про негайне припинення вогню", - вважає Подоляк.
На початку минулого тижня Збройні сили України почали наступ у Курській області РФ. Вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові взяли під контроль територію площею 40 квадратних кілометрів.
А вже сьогодні стало відомо, що ЗСУ повністю зачистили від російських військ місто Суджа.
За словами президента Володимира Зеленського, українські війська досягають стратегічної мети у Курській області.
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