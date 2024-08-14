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Курская операция исключает призывы к "прекращению огня", - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Проведение Вооруженными силами Украины операции в Курской области делает невозможными призывы к "прекращению огня".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По его мнению, сейчас разговоры о немедленном прекращении огня выглядят по-другому. Ведь это означает, что ВСУ тогда останутся в Курской области.

"Это значит, что все должны быть заморожены там, где они находятся. То есть, Россия должна заморозиться со своими оккупационными силами на территории Украины... Потому что тогда Курская область будет под контролем Украины. Поэтому нельзя теперь говорить о немедленном прекращении огня", - считает Подоляк.

Наступление ВСУ в Курской области

В начале прошлой недели Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области РФ. Вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные взяли под контроль территорию площадью 40 квадратных километров.

А уже сегодня стало известно, что ВСУ полностью зачистили от российских войск город Суджа.

По словам президента Владимира Зеленского, украинские войска достигают стратегической цели в Курской области.

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