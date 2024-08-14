Курская операция исключает призывы к "прекращению огня", - Подоляк

По его мнению, сейчас разговоры о немедленном прекращении огня выглядят по-другому. Ведь это означает, что ВСУ тогда останутся в Курской области.

"Это значит, что все должны быть заморожены там, где они находятся. То есть, Россия должна заморозиться со своими оккупационными силами на территории Украины... Потому что тогда Курская область будет под контролем Украины. Поэтому нельзя теперь говорить о немедленном прекращении огня", - считает Подоляк.