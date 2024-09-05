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Курська операція показує світу, що Росія може програти війну, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Операція ЗСУ у Курській області доводить світу, що Росія може програти війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів президент, сьогодні він заслухав чергову доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема, обговорювали Покровський напрямок та операцію українських військ у Курській області.

"Ми зберігаємо визначені рубежі та кожним днем Курської операції доводимо світу, що Росія може програти цю війну, і єдине, що для цього потрібно, - це достатня наша рішучість, рішучість усіх у світі, від кого залежить стан справ у світі. Не Москві визначати майбутнє наших людей. І саме так має бути завжди", - наголосив Зеленський.

Операції ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, з початку серпня у Курській області триває наступальна операція українських військ.

Загалом з початку ведення операції Україна взяла під свій контроль вже понад 100 населених пунктів у Курській області.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що всі визначені завдання Курської операції ЗСУ реалізовуються. Наразі там - найбільше поповнення обмінного фонду.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав п'ять цілей операції в Курській області.

Зокрема, за його словами, Україна за допомогою Курської операції хотіла запобігти новому наступу Росії. Також такі дії ЗСУ допомогли захистити населення Сумської області.

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