Курська операція показує світу, що Росія може програти війну, - Зеленський

Як розповів президент, сьогодні він заслухав чергову доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема, обговорювали Покровський напрямок та операцію українських військ у Курській області.

"Ми зберігаємо визначені рубежі та кожним днем Курської операції доводимо світу, що Росія може програти цю війну, і єдине, що для цього потрібно, - це достатня наша рішучість, рішучість усіх у світі, від кого залежить стан справ у світі. Не Москві визначати майбутнє наших людей. І саме так має бути завжди", - наголосив Зеленський.