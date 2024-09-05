Курская операция показывает миру, что Россия может проиграть войну, - Зеленский

Операции ВСУ в Курской области

Напомним, с начала августа в Курской области идет наступательная операция украинских войск.

Всего с начала проведения операции Украина взяла под свой контроль уже более 100 населенных пунктов в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все определенные задачи Курской операции ВСУ реализуются. Сейчас там - самое большое пополнение обменного фонда.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал пять целей операции в Курской области.

В частности, по его словам, Украина с помощью Курской операции хотела предотвратить новое наступление России. Также такие действия ВСУ помогли защитить население Сумской области.

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