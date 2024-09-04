Зеленський про Курську операцію: це найбільше поповнення обмінного фонду

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

"Окремо - операція в Курській області. Дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені. Станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, сьогодні він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона стосувалась кожної частини фронту, а зокрема - Покровська, Торецька та Курахівського напрямку.

Нагадаємо, за даними Генштабу, сьогодні росіяни особливо активізувались на Курахівському та Покровському напрямках. Там з початку дому разом було вже понад 60 боїв.

Наступ ЗСУ у Курській області

З початку серпня Україна проводить операцію у Курській області, під час якої Росія втратила контроль над понад 100 населеними пунктами. Також там було захоплено у полон велику кількість російських військових. Частину з них було обміняно на українців 24 серпня, у День незалежності.

Наразі темпи українського наступу у Курській області знизились. Докладніше про те, чому "вщухла" Курська операція і чи можуть окупанти піти в контратаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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