Курськ ще повноцінно не відіграв свою роль, ситуація під Покровськом може змінитись, - Костенко

Російська Федерація готова пожертвувати Курською областю, і тому наразі не перекидає свої війська зі східного напрямку фронту в Україні.

За його словами, росіяни все ще мають за мету дотиснути Покровський напрямок, тому туди зараз необхідно більше сил і засобів. Він зауважив, що Україна зараз воює в умовах обмеженого ресурсу, і має 50% від потреб, які необхідні, щоб стримувати ворога.

"Якщо у нас є намір просуватись далі, займати оборону на якомусь рубежі і тримати його, і для цього ми готові поставляти ресурси, то я думаю, що росіяни, навіть при таких темпах, не будуть брати резерви з основних напрямків... Я думаю, що противнику треба мінімум місяць, щоб зібрати щось більш-менш достойне, що зможе хоча б утримувати нас", - вважає Костенко.

Він зауважив, що у військовій справі є багато речей, які можуть вплинути на хід операції.

"Курськ повноцінно не відіграв свою роль. Все буде залежати від того, як ми будемо продовжувати там (у Курській області - ред.), які наслідки будуть для Росії, як ми будемо розвивати ситуацію", - сказав він.

На його думку, просування ЗСУ у Курській області може змусити росіян зменшити тиск на Покровський напрямок і перекинути війська звідти назад до РФ.

"Це варіанти. Ми не просто так тут почали наступати. Основне було - це змусити ворога маневрувати", - сказав він.

Костенко розповів, що в той час, коли під Покровськом росіянам будуть наноситись втрати і ЗСУ будуть їх стримувати, у Курській області будуть завдаватись ще більші удари. Водночас Україна може знайти резерви для того, щоб відкрити ще деякі напрямки.

"Це може зовсім переграти весь передній край і РФ буде вимушена реагувати. На війні головне нав'язати ініціативу. Але зробити це на східному напрямку нереально, бо вони (росіяни - ред.) там зосередили все, що в них є, а наша ініціатива зараз може змусити ворога приймати рішення які можуть позитивно відобразитись на Покровському і Торецькому напрямках", - підкреслив він.