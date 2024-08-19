Курськ ще повноцінно не відіграв свою роль, ситуація під Покровськом може змінитись, - Костенко
Російська Федерація готова пожертвувати Курською областю, і тому наразі не перекидає свої війська зі східного напрямку фронту в Україні.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко.
За його словами, росіяни все ще мають за мету дотиснути Покровський напрямок, тому туди зараз необхідно більше сил і засобів. Він зауважив, що Україна зараз воює в умовах обмеженого ресурсу, і має 50% від потреб, які необхідні, щоб стримувати ворога.
"Якщо у нас є намір просуватись далі, займати оборону на якомусь рубежі і тримати його, і для цього ми готові поставляти ресурси, то я думаю, що росіяни, навіть при таких темпах, не будуть брати резерви з основних напрямків... Я думаю, що противнику треба мінімум місяць, щоб зібрати щось більш-менш достойне, що зможе хоча б утримувати нас", - вважає Костенко.
Він зауважив, що у військовій справі є багато речей, які можуть вплинути на хід операції.
"Курськ повноцінно не відіграв свою роль. Все буде залежати від того, як ми будемо продовжувати там (у Курській області - ред.), які наслідки будуть для Росії, як ми будемо розвивати ситуацію", - сказав він.
На його думку, просування ЗСУ у Курській області може змусити росіян зменшити тиск на Покровський напрямок і перекинути війська звідти назад до РФ.
"Це варіанти. Ми не просто так тут почали наступати. Основне було - це змусити ворога маневрувати", - сказав він.
Костенко розповів, що в той час, коли під Покровськом росіянам будуть наноситись втрати і ЗСУ будуть їх стримувати, у Курській області будуть завдаватись ще більші удари. Водночас Україна може знайти резерви для того, щоб відкрити ще деякі напрямки.
"Це може зовсім переграти весь передній край і РФ буде вимушена реагувати. На війні головне нав'язати ініціативу. Але зробити це на східному напрямку нереально, бо вони (росіяни - ред.) там зосередили все, що в них є, а наша ініціатива зараз може змусити ворога приймати рішення які можуть позитивно відобразитись на Покровському і Торецькому напрямках", - підкреслив він.
Бої у Курській області
Вже другий тиждень триває операція ЗСУ на території Курської області, за цей час Україні взяла під контроль близько 82 російських населених пунктів.
Однією з цілей операції є захист прикордонних регіонів України від російських обстрілів та створення буферної зони.
Раніше низка ЗМІ почали повідомляти, що РФ нібито відводить свої війська з лінії фронту в Україні для того, щоб зупинити просування ЗСУ у Курській області. Окрім того, голова Міноборони Литви заявляв, що РФ направляє сили з Калінінградської області до Курської.
Водночас завтра, 20 серпня, розпочнеться примусова евакуація з Покровська дітей у супроводі своїх батьків, опікунів та інших законних представників.
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