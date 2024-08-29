Курськ, Покровськ, далекобійна зброя. Зеленський провів наради з Сирським і не тільки
Президент Володимир Зеленський провів сьогодні дві наради. На них був присутній головнокомандувач Олександр Сирський та інше військове командування.
Як повідомляє РБК-Україна про це Зеленський написав у своєму Telegram.
За словами Зеленського, на першій нараді були присутні Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич. Вони обговорювали лінію фронту і зокрема, ситуацію у Покровську та Торецьку.
"Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях", - написав Зеленський.
Також підіймалось питання операції ЗСУ у Курській області.
На другій нараді були присутні Сирський, голова СБУ Василь Малюк, керівник ГУР Кирило Буданов та Мінстратегпрому Олександр Камишін. Однак деталі цієї наради президент не розголошує.
"Єдине, що варто зазначити, - це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу", - написав Зеленський.
Ситуація на Покровському напрямку
Російська армія продовжує наступ по всій лінії фронту. Але найгарячішим напрямком лишається Покровський. Там росіяни наблизились до міста Покровськ на 11 кілометрів. У самому місті оголошено тривалу комендантську годину та евакуацію мирного населення.
Як заявляв Сирський, на Покровському напрямку росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці. Щодня там відбувається понад 50 бойових зіткнень, а росіяни втрачають до 300 солдатів.
Також Зеленський заявив, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок через загострення ситуації на цій ділянці фронту.
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