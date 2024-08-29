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Курск, Покровск, дальнобойное оружие. Зеленский провел совещания с Сырским и не только

Четверг 29 августа 2024 16:34
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Курск, Покровск, дальнобойное оружие. Зеленский провел совещания с Сырским и не только Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский сегодня провел два совещания. На них присутствовал главнокомандующий Александр Сырский и другое военное командование.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

По словам Зеленского, на первом совещании присутствовали Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. Они обсуждали линию фронта и, в частности, ситуацию в Покровске и Торецке.

"Обеспечение наших бригад и конкретные оборонные действия. Спасибо всем подразделениям, которые действительно устойчиво сражаются на позициях", - написал Зеленский.

Также поднимался вопрос операции ВСУ в Курской области.

На втором совещании присутствовали Сырский, глава СБУ Василий Малюк, руководитель ГУР Кирилл Буданов и Минстратегпром Александр Камышин. Однако детали этого совещания президент не разглашает.

"Единственное, что стоит отметить - это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу", - написал Зеленский.

Ситуация на Покровском направлении

Российская армия продолжает наступление по всей линии фронта. Но самым горячим направлением остается Покровский. Там россияне приблизились к городу Покровск на 11 километров. В самом городе объявлен длительный комендантский час и эвакуация мирного населения.

Как заявлял Сырский, на Покровском направлении россияне активно используют свое превосходство в живой силе и военной технике. Каждый день там происходит более 50 боевых столкновений, а россияне теряют до 300 солдат.

Также Зеленский заявил, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление из-за обострения ситуации на этом участке фронта.

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Курск, Покровск, дальнобойное оружие. Зеленский провел совещания с Сырским и не только
Курск, Покровск, дальнобойное оружие. Зеленский провел совещания с Сырским и не только
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