Курск, Покровск, дальнобойное оружие. Зеленский провел совещания с Сырским и не только
Президент Владимир Зеленский сегодня провел два совещания. На них присутствовал главнокомандующий Александр Сырский и другое военное командование.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
По словам Зеленского, на первом совещании присутствовали Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. Они обсуждали линию фронта и, в частности, ситуацию в Покровске и Торецке.
"Обеспечение наших бригад и конкретные оборонные действия. Спасибо всем подразделениям, которые действительно устойчиво сражаются на позициях", - написал Зеленский.
Также поднимался вопрос операции ВСУ в Курской области.
На втором совещании присутствовали Сырский, глава СБУ Василий Малюк, руководитель ГУР Кирилл Буданов и Минстратегпром Александр Камышин. Однако детали этого совещания президент не разглашает.
"Единственное, что стоит отметить - это благодарность всем нашим разработчикам и производителям дальнобойного оружия. Наращиваем украинскую дальнобойную силу", - написал Зеленский.
Ситуация на Покровском направлении
Российская армия продолжает наступление по всей линии фронта. Но самым горячим направлением остается Покровский. Там россияне приблизились к городу Покровск на 11 километров. В самом городе объявлен длительный комендантский час и эвакуация мирного населения.
Как заявлял Сырский, на Покровском направлении россияне активно используют свое превосходство в живой силе и военной технике. Каждый день там происходит более 50 боевых столкновений, а россияне теряют до 300 солдат.
Также Зеленский заявил, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление из-за обострения ситуации на этом участке фронта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .