В Куршевеле открыли горнолыжную трассу для автомобилистов

Во французских Альпах на горнолыжном курорте Куршевель открыли горнолыжную трассу для автомобилистов. Доступ к ней возможен на автотранспорте, поскольку все подъемники закрыты из-за пандемии.

Однако для любителей зимних видов спорта одна из лыжных школ курорта арендовала микроавтобусы, чтобы перевозить своих клиентов.

Ранее сообщалось, что Италия продлила запрет на работу горнолыжных курортов. Они будут закрыты по меньшей мере до 5 марта.

Напомним, в общине Дюнкерк проведут массовое тестирование на коронавирус, поскольку в регионе выявили вспышку "британского" штамма коронавируса. Тестирование пройдет 18-19 февраля.

Кроме того, во Франции рекомендуют давать только одну дозу вакцины тем, кто переболел коронавирусом. Поскольку эксперты считают, что у них осталась иммунная память после болезни и им не нужна вторая доза.