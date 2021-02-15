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Италия продлила запрет на открытие горнолыжных курортов

Новина українською → Италия, Понедельник 15 февраля 2021 11:07
Италия продлила запрет на открытие горнолыжных курортов Фото: подъемник в горах (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Италия продлила запрет на работу горнолыжных курортов для населения. Непрофессиональным спортсменам запрещено посещать такие курорты до 5 марта.

Об этом сообщает ANSA.

Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. Также он анонсировал выплаты компенсаций операторам горнолыжных курортов.

"Правительство обязуется выплатить компенсацию операторам, как только будет возможность", - заявил Сперанца.

При этом представители отрасли горнолыжного туризма выступили с резкой критикой такого решения правительства, назвав его "тяжелым ударом".

Напомним, ранее в Италии ужесточили требования для туристов из Австрии из-за мутаций COVID-19.

Кроме этого на прошлой неделе итальянское правительство продлило запрет на второстепенные поездки между регионами. Ограничение будет действовать как минимум до 25 февраля.

Отметим, в Италии с конца декабря действует общенациональный карантин. На это время закрыты бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых). При этом в январе в Италии приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса до конца апреля.

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