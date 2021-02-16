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В Куршевеле открыли горнолыжную трассу для автомобилистов

Новина українською → Куршевель, Вторник 16 февраля 2021 21:53
В Куршевеле открыли горнолыжную трассу для автомобилистов Фото: лыжник (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Во французских Альпах на горнолыжном курорте Куршевель открыли горнолыжную трассу для автомобилистов. Доступ к ней возможен на автотранспорте, поскольку все подъемники закрыты из-за пандемии.

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Чтобы компенсировать закрытие подъемников, курорт Куршевель принял решение открыть синюю трассу Bellecôte. Однако ей смогут воспользоваться только владельцы автотранспорта.

Однако для любителей зимних видов спорта одна из лыжных школ курорта арендовала микроавтобусы, чтобы перевозить своих клиентов.

Ранее сообщалось, что Италия продлила запрет на работу горнолыжных курортов. Они будут закрыты по меньшей мере до 5 марта.

Напомним, в общине Дюнкерк проведут массовое тестирование на коронавирус, поскольку в регионе выявили вспышку "британского" штамма коронавируса. Тестирование пройдет 18-19 февраля.

Кроме того, во Франции рекомендуют давать только одну дозу вакцины тем, кто переболел коронавирусом. Поскольку эксперты считают, что у них осталась иммунная память после болезни и им не нужна вторая доза.

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