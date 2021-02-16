В Куршевеле открыли горнолыжную трассу для автомобилистов

Во французских Альпах на горнолыжном курорте Куршевель открыли горнолыжную трассу для автомобилистов. Доступ к ней возможен на автотранспорте, поскольку все подъемники закрыты из-за пандемии.

Однако для любителей зимних видов спорта одна из лыжных школ курорта арендовала микроавтобусы, чтобы перевозить своих клиентов.

Чтобы компенсировать закрытие подъемников, курорт Куршевель принял решение открыть синюю трассу Bellecôte. О днако ей смогут воспользоваться только владельцы автотранспорта.

Ранее сообщалось, что Италия продлила запрет на работу горнолыжных курортов. Они будут закрыты по меньшей мере до 5 марта.

Напомним, в общине Дюнкерк проведут массовое тестирование на коронавирус, поскольку в регионе выявили вспышку "британского" штамма коронавируса. Тестирование пройдет 18-19 февраля.

Кроме того, во Франции рекомендуют давать только одну дозу вакцины тем, кто переболел коронавирусом. Поскольку эксперты считают, что у них осталась иммунная память после болезни и им не нужна вторая доза.