В Куршевелі відкрили гірськолижну трасу для автомобілістів
У французьких Альпах на гірськолижному курорті Куршевель відкрили гірськолижну трасу для автомобілістів. Доступ до неї можливий на автотранспорті, оскільки всі підйомники закриті через пандемію.
Про це повідомляє телеканал BFM TV.
Щоб компенсувати закриття підйомників, курорт Куршевель прийняв рішення відкрити синю трасу Bellecôte. Однак їй зможуть скористатися тільки власники автотранспорту.
Проте для любителів зимових видів спорту одна з лижних шкіл курорту орендувала мікроавтобуси, щоб перевозити своїх клієнтів.
Раніше повідомлялося, що Італія продовжила заборону на роботу гірськолижних курортів. Вони будуть закриті щонайменше до 5 березня.
Нагадаємо, у громаді Дюнкерк проведуть масове тестування на коронавірус, оскільки в регіоні виявили спалах "британського" штаму коронавірусу. Тестування пройде 18-19 лютого.
Крім того, у Франції рекомендують давати лише одну дозу вакцини тим, хто перехворів на коронавірус. Оскільки експерти вважають, що у них залишилася імунна пам'ять після хвороби і їм не потрібна друга доза.