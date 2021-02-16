В Куршевелі відкрили гірськолижну трасу для автомобілістів

У французьких Альпах на гірськолижному курорті Куршевель відкрили гірськолижну трасу для автомобілістів. Доступ до неї можливий на автотранспорті, оскільки всі підйомники закриті через пандемію.

Проте для любителів зимових видів спорту одна з лижних шкіл курорту орендувала мікроавтобуси, щоб перевозити своїх клієнтів.

Щоб компенсувати закриття підйомників, курорт Куршевель прийняв рішення відкрити синю трасу Bellecôte. О днак їй зможуть скористатися тільки власники автотранспорту.

Раніше повідомлялося, що Італія продовжила заборону на роботу гірськолижних курортів. Вони будуть закриті щонайменше до 5 березня.

Нагадаємо, у громаді Дюнкерк проведуть масове тестування на коронавірус, оскільки в регіоні виявили спалах "британського" штаму коронавірусу. Тестування пройде 18-19 лютого.

Крім того, у Франції рекомендують давати лише одну дозу вакцини тим, хто перехворів на коронавірус. Оскільки експерти вважають, що у них залишилася імунна пам'ять після хвороби і їм не потрібна друга доза.