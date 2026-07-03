На Курщині підірвали автомобіль місцевих чиновників (фото)

У місті Рильськ, що в Курській області РФ, на міні підірвалася автівка зі співробітниками місцевої адміністрації. Росіяни стверджують, що це "була спланована операція".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис губернатора Курщини Олександра Хінштейна.
"День почався з поганих новин. Сьогодні вранці на міні у центрі Рильська підірвався автомобіль зі співробітниками адміністрації Рильського району", - бідкається Хінштейн.
Він стверджує, що вибуховий пристрій спрацював дистанційно. Серед постраждалих - голова району Володимир Ковальчук. У нього мінно-вибухова травма, сліпі осколкові поранення ніг.
За кермом у момент вибуху був директор управління господарського обслуговування Сергій Бесєдін. У цього чиновника поранення живота, а також уламками пошкоджено стегно.
Губернатор показав міни, які спрацювали дистанційно (Фото: telegram.org/@Hinshtein)
За словами Хінштейна, ще дві людини - начальник управління культури та спеціаліст відділу ГО та НС - стояли на ґанку будівлі, коли стався підрив.
"Від вибухової хвилі отримали акубаротравму та сліпі осколкові поранення рук та ніг. Веземо їх також до Рильської лікарні", - додав губернатор.
Як зазначив Хінштейн, наразі на місці вибуху працюють сапери. Кого підозрюють у підриві чиновників - він не повідомив.
Губернатор показав міни, які спрацювали дистанційно (Фото: telegram.org/@Hinshtein)
Як повідомляло раніше РБК-Україна, американські аналітики пояснили, чому Росія різко скоротила кількість масштабних обстрілів.
Також стало відомо, що армія РФ у Криму вже активно готується до висадки десанту ЗСУ.
Тим часом Україна продовжує добивати найбільші НПЗ на території Росії.