На Курщині підірвали автомобіль місцевих чиновників (фото)

"День почався з поганих новин. Сьогодні вранці на міні у центрі Рильська підірвався автомобіль зі співробітниками адміністрації Рильського району", - бідкається Хінштейн.

Він стверджує, що вибуховий пристрій спрацював дистанційно. Серед постраждалих - голова району Володимир Ковальчук. У нього мінно-вибухова травма, сліпі осколкові поранення ніг.

За кермом у момент вибуху був директор управління господарського обслуговування Сергій Бесєдін. У цього чиновника поранення живота, а також уламками пошкоджено стегно.

Губернатор показав міни, які спрацювали дистанційно (Фото: telegram.org/@Hinshtein)

За словами Хінштейна, ще дві людини - начальник управління культури та спеціаліст відділу ГО та НС - стояли на ґанку будівлі, коли стався підрив.

"Від вибухової хвилі отримали акубаротравму та сліпі осколкові поранення рук та ніг. Веземо їх також до Рильської лікарні", - додав губернатор.

Як зазначив Хінштейн, наразі на місці вибуху працюють сапери. Кого підозрюють у підриві чиновників - він не повідомив.

Губернатор показав міни, які спрацювали дистанційно (Фото: telegram.org/@Hinshtein)