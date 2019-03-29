Курс доллара вырос на межбанке

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар вырос на 7 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 29 марта 2019 года вырос на 7 копеек до 27,33 грн/доллар, курс в покупке до 27,28 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 30,67 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2800 - 27,3300 грн/доллар, евро 30,6245 - 30,6779 грн/евро, российский рубль 0,4162 - 0,4174 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2800 27,3300

EUR/UAH 30,6245 30,6779

RUB/UAH 0,4162 0,4174

Напомним, 28 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2350 - 27,2600 грн/доллар, евро 30,5930 - 30,6184 грн/евро, российский рубль 0,4184 - 0,4190 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,20 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 апреля установлен на таком уровне: 2720,9103 гривен за 100 долларов (-3,9662 гривен).