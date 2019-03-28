ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курса доллара вырос на межбанке

Новости » Финансы    28.03.2019 - 17:10
Курса доллара вырос на межбанке
Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар вырос на 13 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 28 марта 2019 года вырос на 13 копеек до 27,26 грн/доллар, курс в покупке до 27,23 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,61 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2350 - 27,2600 грн/доллар, евро 30,5930 - 30,6184 грн/евро, российский рубль 0,4184 - 0,4190 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,2350     27,2600

EUR/UAH     30,5930     30,6184

RUB/UAH     0,4184       0,4190

Курса доллара вырос на межбанке

Напомним, 27 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1100 - 27,1350 грн/доллар, евро 30,5041 - 30,5323 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4182 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 27,24 грн/доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 марта установлен на таком уровне: 2724,8765 гривен за 100 долларов (+16,6998 гривен).

НБУ повысил официальный курс доллара Доллар и евро выросли на наличном рынке
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь