Курса доллара вырос на межбанке

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар вырос на 13 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 28 марта 2019 года вырос на 13 копеек до 27,26 грн/доллар, курс в покупке до 27,23 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,61 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2350 - 27,2600 грн/доллар, евро 30,5930 - 30,6184 грн/евро, российский рубль 0,4184 - 0,4190 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2350 27,2600

EUR/UAH 30,5930 30,6184

RUB/UAH 0,4184 0,4190

Напомним, 27 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1100 - 27,1350 грн/доллар, евро 30,5041 - 30,5323 грн/евро, российский рубль 0,4176 - 0,4182 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 27,24 грн/доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 марта установлен на таком уровне: 2724,8765 гривен за 100 долларов (+16,6998 гривен).