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Курсу долара виріс на міжбанку

Новини » Фінанси    29.03.2019 - 17:15
Курсу долара виріс на міжбанку
Фото: колаж (Pіxabay)

Долар виріс на 7 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 29 березня 2019 року виріс на 7 копійок до 27,33 грн/долар, курс купівлі до 27,28 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 30,67 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,2800 - 27,3300 грн/долар, євро 30,6245 - 30,6779 грн/євро, російський рубль 0,4162 - 0,4174 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,2800     27,3300

EUR/UAH     30,6245     30,6779

RUB/UAH     0,4162       0,4174

Курсу долара виріс на міжбанку

Нагадаємо, 28 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2350 - 27,2600 грн/долар, євро 30,5930 - 30,6184 грн/євро, російський рубль 0,4184 - 0,4190 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 1 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,20 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 квітня встановлено на такому рівні: 2720,9103 гривень за 100 доларів (-3,9662 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара на 1 квітня Долар виріс на готівковому ринку євро знизився
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Теми: Курс долара
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