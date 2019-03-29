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НБУ снизил официальный курс доллара на 1 апреля

Новости » Финансы    29.03.2019 - 16:15
НБУ снизил официальный курс доллара на 1 апреля
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс упал на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,20 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 апреля установлен на таком уровне: 2720,9103 гривен за 100 долларов (-3,9662 гривен).

При этом курс доллара на 29 марта составляет 2724,8765 гривен за 100 долларов.

НБУ снизил официальный курс доллара на 1 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 29 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 27,22 грн/доллар, курс в покупке до 27,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 30,55 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 27,34 гривен за доллар, в покупке вырос на 5 копеек до 27,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,83 гривен за евро.

Доллар вырос на наличном рынке, евро снизился Курс доллара снизился на межбанке
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Темы: Курс доллара
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