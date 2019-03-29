НБУ снизил официальный курс доллара на 1 апреля

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс упал на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,20 грн/доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 апреля установлен на таком уровне: 2720,9103 гривен за 100 долларов (-3,9662 гривен).

При этом курс доллара на 29 марта составляет 2724,8765 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 29 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 27,22 грн/доллар, курс в покупке до 27,19 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 30,55 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 27,34 гривен за доллар, в покупке вырос на 5 копеек до 27,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,83 гривен за евро.