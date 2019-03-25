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Курса доллара снизился на межбанке

Новости » Финансы    25.03.2019 - 17:15
Курса доллара снизился на межбанке
Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар вырос на 6 копеек, евро на 18 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 25 марта 2019 года вырос на 6 копеек до 26,97 грн/доллар, курс в покупке до 26,94 рн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 30,53 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9400 - 26,9750 грн/доллар, евро 30,5041 - 30,5357 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4207 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,9400     26,9750

EUR/UAH     30,5041     30,5357

RUB/UAH     0,4197       0,4207

Курса доллара снизился на межбанке

Напомним, 22 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,88 - 27,91 грн/доллар, евро 30,3179 - 30,3517 грн/евро, российский рубль 0,4148 - 0,4155 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,88 грн/доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на таком уровне: 2688,9136 гривен за 100 долларов (-7,1799 гривен).

НБУ снизил официальный курс доллара Доллар и евро снижаются на наличном рынке
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Темы: Курс доллара
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