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Доллар и евро резко снизились на межбанке

Новости » Финансы    22.03.2019 - 17:10
Доллар и евро резко снизились на межбанке
Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар упал на 19 копеек, евро на 46 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 22 марта 2019 года снизился на 19 копеек до 26,91 грн/доллар, курс в покупке до 26,88 грн/доллар. Курс евро снизился на 46 копеек до 30,35 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,88 - 27,91 грн/доллар, евро 30,3179 - 30,3517 грн/евро, российский рубль 0,4148 - 0,4155 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,8800     27,9100

EUR/UAH     30,3179     30,3517

RUB/UAH     0,4148       0,4155

Доллар и евро резко снизились на межбанке

Напомним, 21 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0700 - 27,1050 грн/доллар, евро 30,7758- 30,8129 грн/евро, российский рубль 0,4243 - 0,4251 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,96 грн/доллар, что на 29 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 марта установлен на таком уровне: 2696,0935 гривен за 100 долларов (-29,5376 гривен).

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Темы: Курс доллара
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