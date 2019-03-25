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Курсу долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    25.03.2019 - 17:15
Курсу долара знизився на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Долар виріс на 6 копійок, євро на 18 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 25 березня 2019 року виріс на 6 копійок до 26,97 грн/долар, курс купівлі до 26,94 рн/долар. Курс євро на продажу знизився на 18 копійок до 30,53 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9400 - 26,9750 грн/долар, євро 30,5041 - 30,5357 грн/євро, російський рубль 0,4197 - 0,4207 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,9400     26,9750

EUR/UAH     30,5041     30,5357

RUB/UAH     0,4197       0,4207

Курсу долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 22 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,88 - 27,91 грн/долар, євро 30,3179 - 30,3517 грн/євро, російський рубль 0,4148 - 0,4155 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,88 грн/долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 березня встановлено на такому рівні: 2688,9136 гривень за 100 доларів (-7,1799 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Долар і євро знижуються на готівковому ринку
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Теми: Курс долара
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