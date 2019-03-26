Курса доллара немного вырос на межбанке

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар вырос на 1 копейку, евро снизился 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 26 марта 2019 года вырос на 1 копейку до 26,98 грн/доллар, курс в покупке до 26,95 рн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 30,47 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9500 - 26,9800 грн/доллар, евро 30,4481 - 30,4793 грн/евро, российский рубль 0,4181 - 0,4196 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9500 26,9800

EUR/UAH 30,4481 30,4793

RUB/UAH 0,4181 0,4196

Напомним, 25 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9400 - 26,9750 грн/доллар, евро 30,5041 - 30,5357 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4207 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,98 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 марта установлен на таком уровне: 2698,0222 гривен за 100 долларов (+9,1086 гривен).