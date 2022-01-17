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Курса доллара на межбанке продолжил стремительный рост

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Украина, Понедельник 17 января 2022 17:10
Курса доллара на межбанке продолжил стремительный рост Фото: курс доллара вырос на 27 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 17 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 27 копеек до 28,28 гривен за доллар, курс в покупке до 28,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 32,27 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,2650 - 28,2850 грн/доллар, евро 32,2531 - 32,2760 грн/евро, российский рубль 0,3704 - 0,3708 грн/рубль.

Курса доллара на межбанке продолжил стремительный рост

Напомним, 14 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,9950 - 28,0150 грн/доллар, евро 32,0318 - 32,0547 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3680 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара поднялся выше 28 гривен и обновил максимум с февраля прошлого года. Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,12 гривен за доллар. Курс вырос на 17 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

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