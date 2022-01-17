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Курс доллара поднялся выше 28 гривен и обновил максимум с февраля прошлого года

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Украина, Понедельник 17 января 2022 15:32
Курс доллара поднялся выше 28 гривен и обновил максимум с февраля прошлого года Фото: курс доллара вырос на 17 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,12 гривен за доллар. Курс вырос на 17 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,122 гривен за 1 доллар (+0,1706 грн). При этом курс доллара на 17 января составляет: 27,9514 гривен за 1 доллар.

Курс доллара поднялся выше 28 гривен и обновил максимум с февраля прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума почти за год. Выше курс был только 1 февраля 2021 года - 28,1324 гривен за доллар.

Курс доллара поднялся выше 28 гривен и обновил максимум с февраля прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 6 копеек до 28,07 гривен за доллар, курс в покупке - 28,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,06 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/2,6 грн.

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