Курс доллара поднялся выше 28 гривен и обновил максимум с февраля прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,12 гривен за доллар. Курс вырос на 17 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 18 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,122 гривен за 1 доллар (+0,1706 грн). При этом курс доллара на 17 января составляет: 27,9514 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума почти за год. Выше курс был только 1 февраля 2021 года - 28,1324 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)