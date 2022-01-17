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Курсу долара на міжбанку продовжив стрімке зростання

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Україна, Понеділок 17 січня 2022 17:10
Курсу долара на міжбанку продовжив стрімке зростання Фото: курс долара виріс на 27 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 17 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 27 копійок до 28,28 гривень за долар, курс в покупці до 28,26 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 22 копійки до 32,27 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2650 - 28,2850 грн/долар, євро 32,2531 - 32,2760 грн/євро, російський рубль 0,3704-0,3708 грн/рубль.

Курсу долара на міжбанку продовжив стрімке зростання

Нагадаємо, 14 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,9950 - 28,0150 грн/долар, євро 32,0318 - 32,0547 грн/євро, російський рубль 0,3675 - 0,3680 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара піднявся вище 28 гривень і оновив максимум з лютого минулого року. Національний банк України (НБУ) на 18 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 гривень за долар. Курс зріс на 17 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

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