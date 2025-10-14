Курс зріс до максимуму за два місяці: аналітики прогнозують 42 грн/долар до кінця року

Долар подорожчав, євро подешевшав

Як зазначається в огляді, Нацбанк продовжив поступово послаблювати гривню, розширюючи діапазон можливих коливань курсу.

Минулого тижня офіційний курс долара зріс на 1% і досяг 41,6 грн/долар. Це найвищий рівень за останні два місяці. Востаннє долар коштував дорожче на початку серпня.

Водночас гривня зміцнилася щодо євро більш ніж на 0,5% - до 48,1 грн/євро.

Інтервенції НБУ зросли більш ніж удвічі

Обсяг валютних інтервенцій Нацбанку минулого тижня збільшився більш ніж удвічі - до 734 млн доларів. За даними ICU, основні продажі відбувалися у четвер та п’ятницю, коли регулятор дозволив долару суттєво подорожчати.

При цьому у вівторок і середу дефіцит валюти був незначним і не перевищував 100 млн доларів, а в понеділок навіть спостерігався профіцит пропозиції. Однак наприкінці тижня попит на валюту з боку бізнесу знову зріс.

Прогноз: курс може перевищити 42 грн/долар до кінця року

За оцінкою ICU, НБУ, ймовірно, зіткнувся з підвищеним попитом на валюту з боку державних установ і змушений був активніше продавати долари з резервів.

Водночас регулятор скористався ситуацією, щоб додатково послабити гривню до рівня, який востаннє спостерігався понад два місяці тому.

"Ми очікуємо, що НБУ може знову укріпити курс, щоб потім поступово ослаблювати його, і такими коливаннями рухатись до понад 42 грн/долар наприкінці року", - зазначили аналітики.