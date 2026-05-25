Курс валют змінився після вихідних: скільки коштують долар і євро 25 травня

Головне:

Долар в обмінниках: тримає позиції п'ятниці - купівля за 44,10 грн, продаж по 44,00 грн.

тримає позиції п'ятниці - купівля за 44,10 грн, продаж по 44,00 грн. Євро в обмінниках: зріс на 5 копійок - курс становить 51,65 грн (купівля) та 51,45 грн (продаж).

зріс на 5 копійок - курс становить 51,65 грн (купівля) та 51,45 грн (продаж). Тенденція в банках: великі гравці навпаки трохи опустили курс долара (в середньому до 44,43 грн) та євро (до 51,67 грн).

великі гравці навпаки трохи опустили курс долара (в середньому до 44,43 грн) та євро (до 51,67 грн). Курс у топах: Monobank та ПриватБанк залишили цінники без змін, Ощадбанк трохи підняв євро в додатку, а ПУМБ підвищив долар на 10 копійок.

Курс валют в обмінниках

Обмінники після вихідних оновили курс валют, долар тримає позиції, а євро трохи зросло. Так, за даними порталу Minfin, средній курс долара в обмінних пунктах сьогодні тримається на показниках п'ятниці. Купити валюту можна за 44,10 гривні, а здати - по 44 гривні.

Євро ж додало по 5 копійок на обох позиціях. Купити європейську валюту сьогодні можна за середнім курсом у 51,65 гривні, а здати - по 51,45 гривні.

Фото: курс валют в обмінниках на 25 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Банки ж сьогодні трохи опустили валюту. Долар сьогодні можна купити за середнім курсом у 44,43 гривні (-1 коп), а здати - по 43,92 гривні (-6 коп).

Євро в банках продають за середнім курсом у 51,67 (-5 коп) гривню, а купують - по 51,07 (-3 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні тримає курс валют на рівня 22 травня. Долар в касах можна купити по 44,45 гривні, а карткою - 44, 44 гривні. Євро у відділеннях банку обійдеться у 51,75 гривню, а карткою - 51,81 гривню.

Ощадбанк також залишив курс долара на рівні п'ятниці: курс для мобільного додатку 44,40 гривні, а для карток - 44,50 гривні. А от євро трохи додало в ціні. У мобільном "Ощаді" курс європейської валюти зріс на 10 копійок для покупки - 51,70 гривень, а для карток ціна зросла на 5 копійок - до 51,85 гривень.

"Пумб" же підняв курс долара, а ось ціна євро залишилась незмінною. Так, у відділеннях банку долар можна купити по 44,60 (+10 коп) гривні, а комерційний курс становить 44,40 (+10 коп). Євро ж у касах банку можна купити по 52 гривні.

У Monobank цінники не змінились: долар можна купити по 44,43 гривні, а євро - по 51,80 гривні.

Де дешевше купити валюту?

Долар: найдешевше в обмінниках - 44,10 грн (у банках середня ціна вища - 44,43 грн, а в ПУМБ взагалі 44,60 грн).

найдешевше в обмінниках - 44,10 грн (у банках середня ціна вища - 44,43 грн, а в ПУМБ взагалі 44,60 грн). Євро: в обмінниках - 51,65 грн або в банках (в середньому 51,67 грн). Найвигідніший курс серед банків в Ощадбанку (у додатку) - 51,70 грн, тоді як у ПУМБ євро доходить до 52,00 грн.

Де вигідніше здати валюту?