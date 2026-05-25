Курс валют змінився після вихідних: скільки коштують долар і євро 25 травня

Робочий тиждень розпочався з нових цінників у касах. Поки обмінні пункти зафіксували долар на рівні п'ятниці, українські банки вирішили переглянути цінники.
Обмінники після вихідних оновили курс валют, долар тримає позиції, а євро трохи зросло. Так, за даними порталу Minfin, средній курс долара в обмінних пунктах сьогодні тримається на показниках п'ятниці. Купити валюту можна за 44,10 гривні, а здати - по 44 гривні.
Євро ж додало по 5 копійок на обох позиціях. Купити європейську валюту сьогодні можна за середнім курсом у 51,65 гривні, а здати - по 51,45 гривні.
Фото: курс валют в обмінниках на 25 травня (інфографіка РБК-Україна)
Банки ж сьогодні трохи опустили валюту. Долар сьогодні можна купити за середнім курсом у 44,43 гривні (-1 коп), а здати - по 43,92 гривні (-6 коп).
Євро в банках продають за середнім курсом у 51,67 (-5 коп) гривню, а купують - по 51,07 (-3 коп) гривні.
ПриватБанк сьогодні тримає курс валют на рівня 22 травня. Долар в касах можна купити по 44,45 гривні, а карткою - 44, 44 гривні. Євро у відділеннях банку обійдеться у 51,75 гривню, а карткою - 51,81 гривню.
Ощадбанк також залишив курс долара на рівні п'ятниці: курс для мобільного додатку 44,40 гривні, а для карток - 44,50 гривні. А от євро трохи додало в ціні. У мобільном "Ощаді" курс європейської валюти зріс на 10 копійок для покупки - 51,70 гривень, а для карток ціна зросла на 5 копійок - до 51,85 гривень.
"Пумб" же підняв курс долара, а ось ціна євро залишилась незмінною. Так, у відділеннях банку долар можна купити по 44,60 (+10 коп) гривні, а комерційний курс становить 44,40 (+10 коп). Євро ж у касах банку можна купити по 52 гривні.
У Monobank цінники не змінились: долар можна купити по 44,43 гривні, а євро - по 51,80 гривні.
