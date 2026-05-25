Курс валют изменился после выходных: сколько стоят доллар и евро 25 мая

Рабочая неделя началась с новых ценников в кассах. Пока обменные пункты зафиксировали доллар на уровне пятницы, украинские банки решили пересмотреть ценники.
Обменники после выходных обновили курс валют, доллар держит позиции, а евро немного выросло. Так, по данным портала Minfin, средний курс доллара в обменных пунктах сегодня держится на показателях пятницы. Купить валюту можно за 44,10 гривны, а сдать - по 44 гривны.
Евро же прибавило по 5 копеек на обеих позициях. Купить европейскую валюту сегодня можно по среднему курсу в 51,65 гривны, а сдать - по 51,45 гривны.
Банки же сегодня немного опустили валюту. Доллар сегодня можно купить по среднему курсу в 44,43 гривны (-1 коп), а сдать - по 43,92 гривны (-6 коп).
Евро в банках продают по среднему курсу в 51,67 (-5 коп) гривну, а покупают - по 51,07 (-3 коп) гривны.
ПриватБанк сегодня держит курс валют на уровне 22 мая. Доллар в кассах можно купить по 44,45 гривны, а карточкой - 44, 44 гривны. Евро в отделениях банка обойдется в 51,75 гривну, а карточкой - 51,81 гривну.
Ощадбанк также оставил курс доллара на уровне пятницы: курс для мобильного приложения 44,40 гривны, а для карточек - 44,50 гривны. А вот евро немного прибавило в цене. В мобильном "Ощаде" курс европейской валюты вырос на 10 копеек для покупки - 51,70 гривен, а для карточек цена выросла на 5 копеек - до 51,85 гривен.
"Пумб" же поднял курс доллара, а вот цена евро осталась неизменной. Так, в отделениях банка доллар можно купить по 44,60 (+10 коп) гривны, а коммерческий курс составляет 44,40 (+10 коп). Евро же в кассах банка можно купить по 52 гривны.
В Monobank ценники не изменились: доллар можно купить по 44,43 гривны, а евро - по 51,80 гривны.
