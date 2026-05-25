Курс валют изменился после выходных: сколько стоят доллар и евро 25 мая

Доллар в обменниках: держит позиции пятницы - покупка по 44,10 грн, продажа по 44,00 грн.

держит позиции пятницы - покупка по 44,10 грн, продажа по 44,00 грн. Евро в обменниках: вырос на 5 копеек - курс составляет 51,65 грн (покупка) и 51,45 грн (продажа).

вырос на 5 копеек - курс составляет 51,65 грн (покупка) и 51,45 грн (продажа). Тенденция в банках: крупные игроки наоборот немного опустили курс доллара (в среднем до 44,43 грн) и евро (до 51,67 грн).

крупные игроки наоборот немного опустили курс доллара (в среднем до 44,43 грн) и евро (до 51,67 грн). Курс в топах: Monobank и ПриватБанк оставили ценники без изменений, Ощадбанк немного поднял евро в приложении, а ПУМБ повысил доллар на 10 копеек.

Курс валют в обменниках

Обменники после выходных обновили курс валют, доллар держит позиции, а евро немного выросло. Так, по данным портала Minfin, средний курс доллара в обменных пунктах сегодня держится на показателях пятницы. Купить валюту можно за 44,10 гривны, а сдать - по 44 гривны.

Евро же прибавило по 5 копеек на обеих позициях. Купить европейскую валюту сегодня можно по среднему курсу в 51,65 гривны, а сдать - по 51,45 гривны.

Фото: курс валют в обменниках на 25 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки же сегодня немного опустили валюту. Доллар сегодня можно купить по среднему курсу в 44,43 гривны (-1 коп), а сдать - по 43,92 гривны (-6 коп).

Евро в банках продают по среднему курсу в 51,67 (-5 коп) гривну, а покупают - по 51,07 (-3 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня держит курс валют на уровне 22 мая. Доллар в кассах можно купить по 44,45 гривны, а карточкой - 44, 44 гривны. Евро в отделениях банка обойдется в 51,75 гривну, а карточкой - 51,81 гривну.

Ощадбанк также оставил курс доллара на уровне пятницы: курс для мобильного приложения 44,40 гривны, а для карточек - 44,50 гривны. А вот евро немного прибавило в цене. В мобильном "Ощаде" курс европейской валюты вырос на 10 копеек для покупки - 51,70 гривен, а для карточек цена выросла на 5 копеек - до 51,85 гривен.

"Пумб" же поднял курс доллара, а вот цена евро осталась неизменной. Так, в отделениях банка доллар можно купить по 44,60 (+10 коп) гривны, а коммерческий курс составляет 44,40 (+10 коп). Евро же в кассах банка можно купить по 52 гривны.

В Monobank ценники не изменились: доллар можно купить по 44,43 гривны, а евро - по 51,80 гривны.

Где дешевле купить валюту?

Доллар: дешевле всего в обменниках - 44,10 грн (в банках средняя цена выше - 44,43 грн, а в ПУМБ вообще 44,60 грн).

дешевле всего в обменниках - 44,10 грн (в банках средняя цена выше - 44,43 грн, а в ПУМБ вообще 44,60 грн). Евро: в обменниках - 51,65 грн или в банках (в среднем 51,67 грн). Самый выгодный курс среди банков в Ощадбанке (в приложении) - 51,70 грн, тогда как в ПУМБ евро доходит до 52,00 грн.

Где выгоднее сдать валюту?