Курс валют изменился после выходных: сколько стоят доллар и евро 25 мая

08:52 25.05.2026 Пн
3 мин
Где сегодня самый выгодный курс доллара?
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)
Рабочая неделя началась с новых ценников в кассах. Пока обменные пункты зафиксировали доллар на уровне пятницы, украинские банки решили пересмотреть ценники.

Где сегодня выгоднее покупать валюту и какие курсы установили ПриватБанк, Ощадбанк и Monobank - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар в обменниках: держит позиции пятницы - покупка по 44,10 грн, продажа по 44,00 грн.
  • Евро в обменниках: вырос на 5 копеек - курс составляет 51,65 грн (покупка) и 51,45 грн (продажа).
  • Тенденция в банках: крупные игроки наоборот немного опустили курс доллара (в среднем до 44,43 грн) и евро (до 51,67 грн).
  • Курс в топах: Monobank и ПриватБанк оставили ценники без изменений, Ощадбанк немного поднял евро в приложении, а ПУМБ повысил доллар на 10 копеек.

Курс валют в обменниках

Обменники после выходных обновили курс валют, доллар держит позиции, а евро немного выросло. Так, по данным портала Minfin, средний курс доллара в обменных пунктах сегодня держится на показателях пятницы. Купить валюту можно за 44,10 гривны, а сдать - по 44 гривны.

Евро же прибавило по 5 копеек на обеих позициях. Купить европейскую валюту сегодня можно по среднему курсу в 51,65 гривны, а сдать - по 51,45 гривны.

Фото: курс валют в обменниках на 25 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки же сегодня немного опустили валюту. Доллар сегодня можно купить по среднему курсу в 44,43 гривны (-1 коп), а сдать - по 43,92 гривны (-6 коп).

Евро в банках продают по среднему курсу в 51,67 (-5 коп) гривну, а покупают - по 51,07 (-3 коп) гривны.

ПриватБанк сегодня держит курс валют на уровне 22 мая. Доллар в кассах можно купить по 44,45 гривны, а карточкой - 44, 44 гривны. Евро в отделениях банка обойдется в 51,75 гривну, а карточкой - 51,81 гривну.

Ощадбанк также оставил курс доллара на уровне пятницы: курс для мобильного приложения 44,40 гривны, а для карточек - 44,50 гривны. А вот евро немного прибавило в цене. В мобильном "Ощаде" курс европейской валюты вырос на 10 копеек для покупки - 51,70 гривен, а для карточек цена выросла на 5 копеек - до 51,85 гривен.

"Пумб" же поднял курс доллара, а вот цена евро осталась неизменной. Так, в отделениях банка доллар можно купить по 44,60 (+10 коп) гривны, а коммерческий курс составляет 44,40 (+10 коп). Евро же в кассах банка можно купить по 52 гривны.

В Monobank ценники не изменились: доллар можно купить по 44,43 гривны, а евро - по 51,80 гривны.

Где дешевле купить валюту?

  • Доллар: дешевле всего в обменниках - 44,10 грн (в банках средняя цена выше - 44,43 грн, а в ПУМБ вообще 44,60 грн).
  • Евро: в обменниках - 51,65 грн или в банках (в среднем 51,67 грн). Самый выгодный курс среди банков в Ощадбанке (в приложении) - 51,70 грн, тогда как в ПУМБ евро доходит до 52,00 грн.

Где выгоднее сдать валюту?

  • Доллар: выгоднее сдавать в банках - там средний курс покупки составляет 43,92 грн (в обменниках за него дадут ровно 44,00 грн, так что разница минимальная, но банки держат планку чуть выше).
  • Евро: в обменниках - 51,45 грн (в банках средняя цена приема ниже - 51,07 грн).
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

