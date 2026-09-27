Курс валют у жовтні: Тарас Лєсовий розповів, чи перетне долар позначку 45 гривень

У жовтні Національний банк України продовжить регулювати валютний ринок за допомогою інтервенцій та інших інструментів керованої гнучкості. Це має допомогти уникнути різких коливань курсу на тлі зростання витрат на імпорт, подорожчання енергоносіїв та воєнних ризиків.

За словами Тараса Лєсового, останній квартал року традиційно супроводжується посиленням тиску на валютний ринок. Серед головних чинників – здорожчання товарів і послуг через ворожі атаки, а також потенційне зростання цін на пальне.

Торговельний дефіцит посилює тиск на валютний ринок

Одним із ключових викликів залишається значна різниця між імпортом та експортом України. За січень–серпень 2026 року імпорт товарів становив майже 66,3 млрд доларів, тоді як експорт – близько 26,6 млрд доларів. Таким чином, товарний дефіцит наблизився до 39,7 млрд доларів.

Це означає, що країна витрачає на закупівлю іноземних товарів значно більше валюти, ніж отримує від їхнього продажу за кордон. Відповідно, попит на валюту з боку імпортерів перевищує надходження від експортерів.

У жовтні розрив може збільшитися через традиційну активізацію імпорту наприкінці року. Бізнес формуватиме запаси товарів і комплектуючих, а енергетичні потреби країни можуть вимагати додаткових закупівель за кордоном.

Якщо світові ціни на пальне та інші енергоресурси зростатимуть, вартість імпорту може збільшитися навіть без суттєвого нарощування його фізичних обсягів.

Водночас можливості українського експорту залишаються обмеженими через воєнні ризики, пошкодження виробничих потужностей, логістичні проблеми та труднощі окремих галузей.

Як НБУ стримуватиме коливання курсу

За таких умов важливу роль відіграватимуть валютні інтервенції Національного банку. Вони дають змогу покривати частину попиту на валюту, яку не забезпечують поточні експортні надходження.

За словами Лєсового, в окремі тижні обсяги продажу валюти Нацбанком перевищують 1 млрд доларів. Це свідчить про значну потребу ринку в додатковій валютній пропозиції.

Водночас тривале збереження торговельного дефіциту підвищує значення міжнародних резервів та своєчасного надходження фінансової допомоги від партнерів.

Станом на 1 вересня міжнародні резерви України становили близько 48,7 млрд доларів. За очікуваннями НБУ, за умови надходження запланованої зовнішньої допомоги до кінця року вони можуть зрости майже до 70 млрд доларів.

Такі резерви забезпечуватимуть фінансовий запас міцності та дадуть регулятору можливість і надалі активно підтримувати валютний ринок.

Важливим залишається й графік міжнародного фінансування. Значні затримки з надходженням коштів можуть тимчасово збільшувати навантаження на резерви, тоді як регулярні транші посилюватимуть можливості НБУ врівноважувати попит і пропозицію валюти.

Серед інших чинників тиску на валютний ринок Лєсовий назвав інфляцію, дорожчі енергоносії, потребу в імпорті обладнання та товарів критичного призначення, а також воєнні ризики.

Водночас, якщо міжнародне фінансування надходитиме в запланованих обсягах, а резерви залишатимуться на достатньому рівні, торговельний дефіцит створюватиме постійний тиск на ринок, але не обов’язково призведе до різких курсових змін.

Яким буде курс долара та євро в жовтні

За прогнозом Тараса Лєсового, у жовтні долар може перебувати в межах 44,6–45,4 грн, а євро – 51,8–53 грн. Ширший діапазон для європейської валюти пов’язаний із коливаннями світової пари євро/долар.

На думку банкіра, Нацбанк збереже провідну роль у регулюванні валютного ринку, що допоможе уникати різких дисбалансів між попитом і пропозицією.

Що буде з курсом валют наступного тижня

У період із 28 вересня до 4 жовтня курсові коридори, за прогнозом Лєсового, будуть такими:

На міжбанківському ринку долар може коливатися в межах 44,5–44,8 грн, а євро – 51–52,5 грн.

На готівковому ринку очікуваний діапазон становитиме 44,6–45 грн за долар та 51,5–52,5 грн за євро.

Щоденні курсові зміни на міжбанку можуть становити 0,05–0,15 грн, у комерційних банках – 0,1–0,2 грн, а в обмінних пунктах – до 0,3 грн.

Середні тижневі курсові відхилення, за прогнозом, перебуватимуть у межах 1–1,5% від стартового курсу тижня.