Курс валют в октябре: Тарас Лесовой рассказал, пересечет ли доллар отметку 45 гривен

В октябре Национальный банк Украины продолжит регулировать валютный рынок посредством интервенций и других инструментов управляемой гибкости. Это должно помочь избежать резких колебаний курса на фоне роста расходов на импорт, удорожание энергоносителей и военных рисков.

По словам Тараса Лесового, последний квартал традиционно сопровождается усилением давления на валютный рынок. Среди главных факторов – подорожание товаров и услуг из-за вражеских атак, а также потенциальный рост цен на горючее.

Торговый дефицит усиливает давление на валютный рынок

Одним из ключевых вызовов остается разница между импортом и экспортом Украины. За январь-август 2026 года импорт товаров составил почти 66,3 млрд долларов, в то время как экспорт – около 26,6 млрд долларов. Таким образом, товарный дефицит приблизился к 39,7 млрд. долларов.

Это означает, что страна тратит на закупку иностранных товаров гораздо больше валюты, чем получает от их продажи за границу. Соответственно спрос на валюту со стороны импортеров превышает поступления от экспортеров.

В октябре разрыв может увеличиться из-за традиционной активизации импорта в конце года. Бизнес будет формировать запасы товаров и комплектующих, а энергетические потребности страны могут потребовать дополнительных закупок за границей.

Если мировые цены на топливо и другие энергоресурсы будут расти, стоимость импорта может увеличиться без существенного наращивания его физических объемов.

В то же время возможности украинского экспорта остаются ограниченными из-за военных рисков, повреждения производственных мощностей, логистических проблем и трудностей отдельных отраслей.

Как НБУ будет сдерживать колебания курса

В таких условиях важную роль будут играть валютные интервенции Национального банка. Они позволяют покрывать часть спроса на валюту, которую не обеспечивают текущие экспортные поступления.

По словам Лесового, в отдельные недели объемы продаж валюты Нацбанком превышают 1 млрд долларов. Это свидетельствует о значительной потребности рынка в дополнительном валютном предложении.

В то же время, длительное сохранение торгового дефицита повышает значение международных резервов и своевременного поступления финансовой помощи от партнеров.

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины составили около 48,7 млрд. долларов. По ожиданиям НБУ, при поступлении запланированной внешней помощи к концу года они могут вырасти почти до 70 млрд долларов.

Такие резервы будут обеспечивать финансовый запас прочности и дадут регулятору возможность и дальше активно поддерживать валютный рынок.

Важным остается и график международного финансирования. Значительные задержки с поступлением средств могут временно увеличивать нагрузку на резервы, в то время как регулярные транши будут усиливать возможности НБУ уравновешивать спрос и предложение валюты.

Среди других факторов давления на валютный рынок Лесной назвал инфляцию, более дорогие энергоносители, потребность в импорте оборудования и товаров критического назначения, а также военные риски.

В то же время, если международное финансирование будет поступать в планируемых объемах, а резервы будут оставаться на достаточном уровне, торговый дефицит будет создавать постоянное давление на рынок, но не обязательно приведет к резким курсовым изменениям.

Каким будет курс доллара и евро в октябре

По прогнозу Тараса Лесового, в октябре доллар может находиться в пределах 44,6–45,4 грн., а евро – 51,8–53 грн. Более широкий диапазон для европейской валюты связан с колебаниями мировой пары евро/доллар.

По мнению банкира, Нацбанк сохранит ведущую роль в регулировании валютного рынка, что поможет избегать резких дисбалансов между спросом и предложением.

Что будет с курсом валют на следующей неделе

В период с 28 сентября по 4 октября курсовые коридоры, по прогнозу Лесового, будут следующими:

На межбанковском рынке доллар может колебаться в пределах 44,5–44,8 грн., а евро – 51–52,5 грн.

На наличном рынке ожидаемый диапазон будет составлять 44,6-45 грн за доллар и 51,5-52,5 грн за евро.

Ежедневные курсовые изменения на межбанке могут составлять 0,05–0,15 грн., в коммерческих банках – 0,1–0,2 грн., а в обменных пунктах – до 0,3 грн.

Средние недельные курсовые отклонения по прогнозу будут находиться в пределах 1–1,5% от стартового курса недели.