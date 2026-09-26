Долар до 45 гривень, а євро до 52,5: Тарас Лєсовий дав прогноз курсу на наступний тиждень

На початку жовтня курс долара в Україні може залишатися в межах 44,5–45 гривень, тоді як євро може коливатися в діапазоні 51–52,5 гривні. На ситуацію впливатимуть загострення війни на Близькому Сході, ціни на нафту та співвідношення євро і долара на світовому ринку.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий .

На початку жовтня одним із головних зовнішніх чинників для українського валютного ринку може стати співвідношення євро та долара. Загострення ситуації на Близькому Сході, подорожчання нафти та рішення провідних центробанків можуть посилити коливання цієї валютної пари.

Як пояснив Тарас Лєсовий, курс євро в Україні залежить від двох складових: гривневої вартості долара та співвідношення євро/долар на світовому ринку. Тому навіть за відносно стабільного долара європейська валюта може помітно змінюватися в ціні.

Як війна на Близькому Сході вплине на курс євро та долара

Зростання світових цін на нафту по-різному позначається на економіках США та єврозони. Європа значною мірою залежить від імпортних енергоносіїв, тому дороге паливо збільшує витрати бізнесу, посилює інфляційний тиск і може сповільнювати економічне зростання.

Водночас долар традиційно залишається одним із захисних активів під час геополітичних потрясінь. Коли інвестори намагаються зменшити ризики, частина капіталу переходить у доларові інструменти.

Таким чином, загострення на Близькому Сході може одночасно створювати додаткові труднощі для європейської економіки та підтримувати американську валюту.

Водночас на привабливість євро може впливати монетарна політика Європейського центрального банку. Вищі процентні ставки здатні підтримувати європейську валюту, однак цей фактор не завжди компенсує геополітичні та енергетичні ризики.

Яким буде курс долара та євро в Україні

За базовим сценарієм, наприкінці вересня та на початку жовтня долар в Україні може перебувати в межах 44,5–45 гривень. Для євро прогнозований діапазон ширший – близько 51–52,5 гривні.

При цьому навіть за стабільної ситуації на українському міжбанківському валютному ринку зміни співвідношення долар/євро можуть швидко вплинути на позиції європейської валюти в цьому діапазоні.

Курс долара значною мірою залежить від політики Національного банку України, балансу попиту та пропозиції на внутрішньому ринку й обсягів валютних інтервенцій. Для євро додатковим чинником є ситуація на глобальному валютному ринку, тому його динаміку прогнозувати складніше.

Як подорожчання нафти вплине на валютний ринок України

Високі ціни на енергоносії можуть позначитися й на внутрішньому попиті на валюту. Україна імпортує значні обсяги пального, тому тривале подорожчання нафти поступово збільшуватиме потребу імпортерів у валюті.

Однак цей ефект не буде миттєвим. Між зміною світових котирувань і реакцією українського валютного ринку є певна затримка, пов’язана із закупівельними контрактами, логістикою та формуванням внутрішніх запасів. Протягом кількох тижнів вплив цього чинника може стати помітнішим.

Чи втримуватиме НБУ курс гривні

Наступного тижня Національний банк, імовірно, продовжить компенсувати дефіцит валюти за допомогою інтервенцій. Їхній щотижневий обсяг може залишатися на рівні близько 900 млн – 1 млрд доларів. Це має допомогти уникнути різкого порушення сформованої курсової рівноваги.

За словами Лєсового, поведінка населення на валютному ринку також змінилася порівняно з першими роками повномасштабної війни. Навіть складні воєнні новини не обов’язково спричиняють негайний попит на валюту.

На ринку немає фізичного дефіциту валюти, а спреди та курс продажу стримують емоційні покупки. Крім того, гривневі заощадження мають альтернативу у вигляді строкових депозитів і державних облігацій.