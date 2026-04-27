Курс валют на 27 квітня: як обмінники та банки переписали "цінники" після вихідних

09:17 27.04.2026 Пн
Де вигідніше купувати валюту сьогодні?
aimg Ірина Гамерська
Курс валют на 27 квітня: як обмінники та банки переписали "цінники" після вихідних Фото: обмінники та банки оновили курс валют (Getty Images)

Ранок понеділка, 27 квітня, приніс неоднозначні новини на валютному ринку України. Поки долар демонструє відносну стабільність в обмінниках, у касах найбільших банків, зокрема ПриватБанку, курс пішов угору.

Де сьогодні найвигідніше міняти валюту та які курси встановили популярні банки - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар в обмінниках: Тримається на позиціях п’ятниці - купити можна по 43,90 грн, здати - по 43,75 грн.
  • Ріст євро: В обмінниках євро подорожчало на 10 копійок (51,70 грн), а в банках ріст ще суттєвіший.
  • ПриватБанк: Підняв курс долара в касах до 44,25 грн, а євро у відділеннях подорожчало на 20 копійок - до 51,90 грн. На картках євро сягнуло 52,08 грн.
  • Monobank: Зберіг курс долара на рівні 44,23 грн, проте євро злетіло одразу на 26 копійок - до 52,07 грн.
  • Ощадбанк: Продає долар у застосунку по 44,20 грн, євро - по 51,85 грн.
  • ПУМБ: Залишається найбільш стабільним - курс долара (44,30 грн) та євро (52,00 грн) не змінився.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, вранці 27 квітня середній курс долара в обмінниках тримається на рівні 43,90 гривень при покупці та 43,75 гривень - при здачі валюти. У порівнянні із ранком п'ятниці, 24 квітня, долар тримається на тих же позиціях для покупки, а ось для прожажу ціна впала на 3 копійки.

Євро в обмінниках можна купити за середнім курсом у 51,70 гривню, а здати - по 51,50 гривні. Євро ж у порівнянні із ранком 24 квітня, зросло в ціні на 10 копійок.

Фото: курс валют на 27 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Долар в банках сьогодні можна купити за середнім курсом у 44,20 (+4 копійки) гривні, а здати - по 43,70 (+3 копійки) гривні.

Євро ж в банках сьогодні коштує в середньому 51,90 (+5 копійок) гривню при покупці та 51,20 (без змін) гривню - при здачі валюти.

ПриватБанк продає долари в касах по 44,25 (+10 коп) гривні, а безнал - 44,24 (без змін) гривні. Євро в "Приваті" можна купити у відділеннях по 51,90 (+20 коп) гривні та карткою - по 52,08 (+27 коп) гривні.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,20 (+5 коп) гривні, а безнал - 44,35 (+5 коп) гривні. Євро в мобільному "Ощаді" можна купити по 51,85 (+5 коп) гривні, а карткою - по 52 (без змін) гривні.

У "Пумбі" долар в касах сьогодні коштує 44,30 (без змін) гривні, а для карток курс - 44,10 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 52 (без змін) гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 44,23 (без змін) гривні, а євро по 52,07 (+26 коп) гривні.

Де вигідніше купувати валюту 27 квітня

Станом на ранок понеділка найкращі умови для купівлі долара пропонують готівкові обмінники (43,90 грн) та мобільний застосунок Ощадбанку (44,20 грн). У Monobank курс продажу долара тримається на рівні 44,23 грн.

Щодо євро, то найнижчі ціни зафіксовані в обмінних пунктах (51,70 грн) та мобільному "Ощаді" (51,85 грн). У касах та на картках великих банків ціна євро вже впевнено перетнула позначку в 52 гривні, що стало головною зміною на ринку після вихідних.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

