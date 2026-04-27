Курс валют на 27 апреля: как обменники и банки переписали "ценники" после выходных

Утро понедельника, 27 апреля, принесло неоднозначные новости на валютном рынке Украины. Пока доллар демонстрирует относительную стабильность в обменниках, в кассах крупнейших банков, в частности ПриватБанка, курс пошел вверх.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, утром 27 апреля средний курс доллара в обменниках держится на уровне 43,90 гривен при покупке и 43,75 гривен - при сдаче валюты. По сравнению с утром пятницы, 24 апреля, доллар держится на тех же позициях для покупки, а вот для продажи цена упала на 3 копейки.

Евро в обменниках можно купить по среднему курсу в 51,70 гривну, а сдать - по 51,50 гривны. Евро же по сравнению с утром 24 апреля, выросло в цене на 10 копеек.

Курс валют в банках

Доллар в банках сегодня можно купить по среднему курсу в 44,20 (+4 копейки) гривны, а сдать - по 43,70 (+3 копейки) гривны.

Евро же в банках сегодня стоит в среднем 51,90 (+5 копеек) гривну при покупке и 51,20 (без изменений) гривну - при сдаче валюты.

ПриватБанк продает доллары в кассах по 44,25 (+10 коп) гривны, а безнал - 44,24 (без изменений) гривны. Евро в "Привате" можно купить в отделениях по 51,90 (+20 коп) гривны и картой - по 52,08 (+27 коп) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,20 (+5 коп) гривны, а безнал - 44,35 (+5 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,85 (+5 коп) гривны, а карточкой - по 52 (без изменений) гривны.

В "Пумбе" доллар в кассах сегодня стоит 44,30 (без изменений) гривны, а для карточек курс - 44,10 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 52 (без изменений) гривны.

Monobank сегодня продает доллары по 44,23 (без изменений) гривны, а евро по 52,07 (+26 коп) гривны.

Где выгоднее покупать валюту 27 апреля

По состоянию на утро понедельника лучшие условия для покупки доллара предлагают наличные обменники (43,90 грн) и мобильное приложение Ощадбанка (44,20 грн). В Monobank курс продажи доллара держится на уровне 44,23 грн.

Что касается евро, то самые низкие цены зафиксированы в обменных пунктах (51,70 грн) и мобильном "Ощаде" (51,85 грн). В кассах и на карточках крупных банков цена евро уже уверенно пересекла отметку в 52 гривны, что стало главным изменением на рынке после выходных.