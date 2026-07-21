Курс валют на 21 липня: як обмінники та банки переписали "цінники" на долар та євро

Вранці у вівторок, 21 липня, ситуація на валютному ринку України демонструє помірну стабільність із незначними коливаннями. Поки обмінники та комерційні банки переписують цінники на купівлю та продаж долара й євро, курси провідних фінустанов тримаються поблизу попередніх показників.
Скільки сьогодні коштують головні валюти та у скільки обійдеться покупка 100 доларів у банках – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Станом на ранок 21 липня портал Minfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,74 (+2 копійки) гривень для покупки та 44,63 (+3 копійки) гривень – для здачі валюти.
Євро в обмінниках сьогодні можна купити по 51,38 (-2 копійки) гривень, а здати – по 51,20 (без змін) гривень.
Фото: курс валют в обмінниках 20 липня (інфографіка РБК-Україна)
Банки сьогодні продають долари за середнім курсом у 44,91 (+4 коп) гривень, а купують – по 44,43 (+1 коп) гривні.
Євро ж в банках можна купити по 51,46 (-1 копійка) гривні, а здати – по 50,83 (-5 копійок) гривень.
Фото: курс валют в обмінниках 21 липня (інфографіка РБК-Україна)
ПриватБанк сьогодні продає долари в касах по 44,90 (+5 копійок) гривень, а курс для карток – 45 (+16 копійок) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,45 (без змін) гривень, а карткою – 51,54 (без змін) гривні.
Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,90 (+5 копійок) гривень, а для карток – 45 (+5 копійок) гривень. Євро через додаток можна купити по 51,50 (без змін) гривні, а карткою – 51,65 (без змін) гривень.
ПУМБ продає долари в касах по 45 (без змін) гривень, а картою – 44,80 (без змін) гривень. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,70 (без змін) гривень.
Monobank продає долари по 44,80 (без змін) гривні, а євро – по 51,47 (-7 копійок) гривні.
Розрахунок вартості купівлі 100 доларів США за актуальними курсами провідних українських банків станом на 21 липня:
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