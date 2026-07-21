Курс валют на 21 июля: как обменники и банки переписали "ценники" на доллар и евро

Утром во вторник, 21 июля ситуация на валютном рынке Украины демонстрирует умеренную стабильность с незначительными колебаниями. Пока обменники и коммерческие банки переписывают ценники на покупку и продажу доллара и евро, курсы ведущих банков держатся вблизи предыдущих показателей.
Сколько сегодня стоят главные валюты и сколько обойдется покупка 100 долларов в банках – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
На утро 21 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,74 (+2 копейки) гривен для покупки и 44,63 (+3 копейки) гривен – для сдачи валюты.
Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,38 (-2 копейки) гривен, а сдать – по 51,20 (без изменений) гривен.
Фото: курс валют в обменниках 20 июля (инфографика РБК-Украина)
Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 44,91 (+4 коп) гривен, а покупают – по 44,43 (+1 коп) гривны.
Евро же в банках можно купить по 51,46 (-1 копейку) гривны, а сдать – по 50,83 (-5 копеек) гривен.
Фото: курс валют в обменниках 21 июля (инфографика РБК-Украина)
ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 44,90 (+5 копеек) гривен, а курс для карт – 45 (+16 копеек) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,45 (без изменений) гривен, а картой – 51,54 (без изменений) гривны.
Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,90 (+5 копеек) гривен, а для карт – 45 (+5 копеек) гривен. Евро через приложение можно купить по 51,50 (без изменений) гривны, а картой – 51,65 (без изменений) гривен.
ПУМБ продает доллары в кассах по 45 (без изменений) гривен, а картой – 44,80 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.
Monobank продает доллары по 44,80 (без изменений) гривны, а евро – по 51,47 (-7 копеек) гривны.
Расчет стоимости покупки 100 долларов США по актуальным курсам ведущих украинских банков по состоянию на 21 июля:
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