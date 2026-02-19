Курс валют на 19 лютого: як банки та обмінники реагують на рекорд євро та що з доларом
Національний банк України встановив новий історичний рекорд для євро, піднявши офіційний курс до позначки 51,25 грн. Водночас готівковий ринок демонструє відносну стабільність.
Скільки коштує валюта в касах ПриватБанку, Ощадбанку та які причини тиснуть на ринок - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Читайте також: Вигідніше за долари: що таке ОВДП і чому їх радять купувати експерти
Головне:
- Рекорд євро: Офіційний курс від НБУ - 51,2577 грн (новий максимум).
- Готівковий ринок: Обмінники купують долар по 43,20, продають по 43,30 грн.
- Банківські курси: У касах долар наближається до 43,50 грн, а євро подекуди перевищує 51,70 грн.
- Причини нестабільності: Підвищений попит та сезонний "перехідний період".
Фото: курс валют на 19 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Курс валют в обмінниках
Станом на ранок 19 лютого портал Minfin наводить середній курс валют в обмінниках. Курс долара наразі тримається на вчорашньому рівні: купити валюту можна за курсом 43,30 гривні, а здати - по 43,20.
Євро також при покупці наразі коштує за вчорашнім середнім курсом 51,50. А здати валюту сьогодні трохи дешевше - 51,31 (-4 коп) гривня.
Зазначимо, офійний курс євро вчора Нацбанк підвищив на 9 копійок - до нового історичного максимуму у 51,2577 гривню.
Курс валют в банках
В ПриватБанку долар сьогодні коштує 43,45 гривні при покупці в касі та 43,48 гривні - за безнал. Здати валюту в касі можна за курсом 42,85 гривні, а карткові операції - 43 гривні.
Євро в "Приваті" сьогодні коштує 51,50 гривню в касі та 51,55 гривню - при оплаті картою. Здати європейську валюту можна за курсом 50,50 та 50,73 гривні відповідно.
ОщадБанк сьогодні продає долари за курсом 43,50 гривні в касі та 43,60 гривні безнал. Здати валюту в касі можна за курсом 43,05 гривні, а безнал на 5 копійок дорожче - 43,05 гривні.
Курс євро в "Ощаді" сьогодні встановлено на рівні 51,60 гривні в касі та 51,75 гривню - безнал. Здати євро можна за курсом в 51 гривню як в касі, так і при операції картою.
Чому лихоманить ринок
У коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий зазначив, що лютий традиційно є "перехідним періодом" на валютному ринку. Головним стримуючим фактором залишається жорсткий контроль з боку НБУ, а у нестабільності курсу є кілька причин.
Енергетичний імпорт: Через обстріли інфраструктури та холоди бізнес масово закуповує валюту для імпорту енергоносіїв. Це створило нетипово високий попит.
Дисбаланс: Попит періодично перевищує пропозицію, навіть попри стабільну виручку від аграріїв та період сплати податків.
Втручання НБУ: Нацбанк активно гасить "курсові пожежі", розпродаючи валютні резерви, щоб не дати ситуативній ситуативним факторам перерости в стійкий тренд зростання курсу.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.