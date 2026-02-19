Курс валют на 19 февраля: как банки и обменники реагируют на рекорд евро и что с долларом

Национальный банк Украины установил новый исторический рекорд для евро, подняв официальный курс до отметки 51,25 грн . В то же время наличный рынок демонстрирует относительную стабильность.

Сколько стоит валюта в кассах ПриватБанка, Ощадбанка и какие причины давят на рынок - читайте в материале РБК-Украина .

Главное:

Рекорд евро: Официальный курс от НБУ - 51,2577 грн (новый максимум).

Официальный курс от НБУ - 51,2577 грн (новый максимум). Наличный рынок: Обменники покупают доллар по 43,20, продают по 43,30 грн.

Обменники покупают доллар по 43,20, продают по 43,30 грн. Банковские курсы: В кассах доллар приближается к 43,50 грн, а евро местами превышает 51,70 грн.

В кассах доллар приближается к 43,50 грн, а евро местами превышает 51,70 грн. Причины нестабильности: Повышенный спрос и сезонный "переходный период".

Фото: курс валют на 19 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 19 февраля портал Minfin приводит средний курс валют в обменниках. Курс доллара пока держится на вчерашнем уровне: купить валюту можно по курсу 43,30 гривны, а сдать - по 43,20.

Евро также при покупке пока стоит по вчерашнему среднему курсу 51,50. А сдать валюту сегодня немного дешевле - 51,31 (-4 коп) гривна.

Отметим, официальный курс евро вчера Нацбанк повысил на 9 копеек - до нового исторического максимума в 51,2577 гривну.

Курс валют в банках

В ПриватБанке доллар сегодня стоит 43,45 гривны при покупке в кассе и 43,48 гривны - за безнал. Сдать валюту в кассе можно по курсу 42,85 гривны, а карточные операции - 43 гривны.

Евро в "Привате" сегодня стоит 51,50 гривну в кассе и 51,55 гривну - при оплате картой. Сдать европейскую валюту можно по курсу 50,50 и 50,73 гривны соответственно.

ОщадБанк сегодня продает доллары по курсу 43,50 гривны в кассе и 43,60 гривны безнал. Сдать валюту в кассе можно по курсу 43,05 гривны, а безнал на 5 копеек дороже - 43,05 гривны.

Курс евро в "Ощаде" сегодня установлен на уровне 51,60 гривны в кассе и 51,75 гривну - безнал. Сдать евро можно по курсу в 51 гривну как в кассе, так и при операции картой.

Почему лихорадит рынок

В комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой отметил, что февраль традиционно является "переходным периодом" на валютном рынке. Главным сдерживающим фактором остается жесткий контроль со стороны НБУ, а у нестабильности курса есть несколько причин.

Энергетический импорт: Из-за обстрелов инфраструктуры и холода бизнес массово закупает валюту для импорта энергоносителей. Это создало нетипично высокий спрос.

Дисбаланс: Спрос периодически превышает предложение, даже несмотря на стабильную выручку от аграриев и период уплаты налогов.

Вмешательство НБУ: Нацбанк активно тушит "курсовые пожары", распродавая валютные резервы, чтобы не дать ситуативным ситуативным факторам перерасти в устойчивый тренд роста курса.