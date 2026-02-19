ua en ru
Чт, 19 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Курс валют на 19 февраля: как банки и обменники реагируют на рекорд евро и что с долларом

Украина, Четверг 19 февраля 2026 10:36
UA EN RU
Курс валют на 19 февраля: как банки и обменники реагируют на рекорд евро и что с долларом Фото: курс валют на 19 февраля (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская
Эксперт: Тарас Лесовой

Национальный банк Украины установил новый исторический рекорд для евро, подняв официальный курс до отметки 51,25 грн. В то же время наличный рынок демонстрирует относительную стабильность.

Сколько стоит валюта в кассах ПриватБанка, Ощадбанка и какие причины давят на рынок - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте также: Выгоднее долларов: что такое ОВГЗ и почему их советуют покупать эксперты

Главное:

  • Рекорд евро: Официальный курс от НБУ - 51,2577 грн (новый максимум).
  • Наличный рынок: Обменники покупают доллар по 43,20, продают по 43,30 грн.
  • Банковские курсы: В кассах доллар приближается к 43,50 грн, а евро местами превышает 51,70 грн.
  • Причины нестабильности: Повышенный спрос и сезонный "переходный период".

Курс валют на 19 февраля: как банки и обменники реагируют на рекорд евро и что с долларом

Фото: курс валют на 19 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 19 февраля портал Minfin приводит средний курс валют в обменниках. Курс доллара пока держится на вчерашнем уровне: купить валюту можно по курсу 43,30 гривны, а сдать - по 43,20.

Евро также при покупке пока стоит по вчерашнему среднему курсу 51,50. А сдать валюту сегодня немного дешевле - 51,31 (-4 коп) гривна.

Отметим, официальный курс евро вчера Нацбанк повысил на 9 копеек - до нового исторического максимума в 51,2577 гривну.

Курс валют в банках

В ПриватБанке доллар сегодня стоит 43,45 гривны при покупке в кассе и 43,48 гривны - за безнал. Сдать валюту в кассе можно по курсу 42,85 гривны, а карточные операции - 43 гривны.

Евро в "Привате" сегодня стоит 51,50 гривну в кассе и 51,55 гривну - при оплате картой. Сдать европейскую валюту можно по курсу 50,50 и 50,73 гривны соответственно.

ОщадБанк сегодня продает доллары по курсу 43,50 гривны в кассе и 43,60 гривны безнал. Сдать валюту в кассе можно по курсу 43,05 гривны, а безнал на 5 копеек дороже - 43,05 гривны.

Курс евро в "Ощаде" сегодня установлен на уровне 51,60 гривны в кассе и 51,75 гривну - безнал. Сдать евро можно по курсу в 51 гривну как в кассе, так и при операции картой.

Почему лихорадит рынок

В комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой отметил, что февраль традиционно является "переходным периодом" на валютном рынке. Главным сдерживающим фактором остается жесткий контроль со стороны НБУ, а у нестабильности курса есть несколько причин.

Энергетический импорт: Из-за обстрелов инфраструктуры и холода бизнес массово закупает валюту для импорта энергоносителей. Это создало нетипично высокий спрос.

Дисбаланс: Спрос периодически превышает предложение, даже несмотря на стабильную выручку от аграриев и период уплаты налогов.

Вмешательство НБУ: Нацбанк активно тушит "курсовые пожары", распродавая валютные резервы, чтобы не дать ситуативным ситуативным факторам перерасти в устойчивый тренд роста курса.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
"Мы не можем просто уйти": Зеленский заявил о трех разных позициях по Донбассу
"Мы не можем просто уйти": Зеленский заявил о трех разных позициях по Донбассу
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"