Курс валют на 19 березня: у скільки сьогодні обійдуться 100 доларів в обмінниках та банках

Курс долара станом на ранок 19 березня на готівковому ринку продовжує триматися вище позначки у 44 гривні, євро ж коштує понад 51 гривню.
Головне:
За даними порталу Minfin, середній курс долара на ранок 19 березня в обмінниках тримається на рівні 44,30 (без змін) гривень. Здати валюту можна за середнім курсом у 44,15 (без змін) гривні.
Євро в обмінниках можна купити за середнім курсом у 51,25 (без змін) гривню, а здати - по 51 (без змін) гривні.
В банках долар сьогодні можна купити за середнім курсом у 44,25 (-10 коп) гривні, а здати - по 43,72 (-8 коп) гривні.
Євро в банках сьогодні коштує 51,10 (+1 коп) гривню при покупці та 50,35 (без змін) гривень при здачі валюти.
У ПриватБанку 100 доларів в касі сьогодні обійдуться у 4 420 гривень, а при операціях картою - у 4 424 гривні.
В Ощадбанку за 100 доларів доведеться заплатити 4 435 гривень (курс для карток) та 4 420 гривень (курс для мобільного "Ощаду").
Monobank сьогодні продає 100 доларів за 4 423 гривні.
У касах "Пумбу" за 100 доларів доведеться заплатити 4 430 гривень, а по безналу - 4 410 гривень.
Безготівка (картка/застосунок): Найдешевше у ПУМБ (4410 гривень) та через мобільний застосунок Ощадбанку (4420 гривень).
Готівка (каса): Найкраща ціна у касах ПриватБанку та Ощадбанку - 4420 гривень.
Обмінники: Купівля обійдеться дорожче - у середньому 4430 гривень.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.