Курс валют на 19 марта: во сколько сегодня обойдутся 100 долларов в обменниках и банках

09:10 19.03.2026 Чт
2 мин
Где сегодня лучший курс - в обменниках или банках?
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

Курс доллара по состоянию на утро 19 марта на наличном рынке продолжает держаться выше отметки в 44 гривны, евро же стоит более 51 гривны.

Как изменились курсы валют по сравнению со вчерашним утром и сколько стоят 100 долларов сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Падение доллара и евро: какой курс НБУ на 19 марта и 5 советов, как сохранить деньги

Главное:

  • Стабильность в обменниках: Доллар (44,30 грн) и евро (51,25 грн) на утро 19 марта остались без изменений.
  • Банковский доллар дешевеет: В банках курс продажи снизился на 10 коп. (44,25 грн), а курс покупки - на 8 коп. (43,72 грн).
  • Минимальные колебания евро: Банки подняли курс покупки евро на 1 коп., зафиксировав его на уровне 51,10 грн.
  • Карточные курсы: В ПриватБанке и Monobank курс колеблется в пределах 44,23-44,24 грн за доллар.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, средний курс доллара на утро 19 марта в обменниках держится на уровне 44,30 (без изменений) гривен. Сдать валюту можно по среднему курсу в 44,15 (без изменений) гривны.

Евро в обменниках можно купить по среднему курсу в 51,25 (без изменений) гривну, а сдать - по 51 (без изменений) гривне.

Фото: курс валют 19 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В банках доллар сегодня можно купить по среднему курсу в 44,25 (-10 коп) гривны, а сдать - по 43,72 (-8 коп) гривны.

Евро в банках сегодня стоит 51,10 (+1 коп) гривну при покупке и 50,35 (без изменений) гривен при сдаче валюты.

В ПриватБанке 100 долларов в кассе сегодня обойдутся в 4 420 гривен, а при операциях картой - в 4 424 гривны.

В Ощадбанке за 100 долларов придется заплатить 4 435 гривен (курс для карточек) и 4 420 гривен (курс для мобильного "Ощада").

Monobank сегодня продает 100 долларов за 4 423 гривны.

В кассах "Пумба" за 100 долларов придется заплатить 4 430 гривен, а по безналу - 4 410 гривен.

Где выгоднее купить 100 долларов

Безналичка (карта/приложение): Дешевле всего в ПУМБ (4410 гривен) и через мобильное приложение Ощадбанка (4420 гривен).

Наличные (касса): Лучшая цена в кассах ПриватБанка и Ощадбанка - 4420 гривен.

Обменники: Покупка обойдется дороже - в среднем 4430 гривен.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

