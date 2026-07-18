Курс валют на 18 липня: де найвигідніше купити долар та євро сьогодні

Сьогодні, 18 липня, валютний ринок оновив показники: середній курс в обмінниках та банках дещо відрізняється залежно від способу купівлі.
Скільки коштує валюта в обмінниках та популярних банках сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Станом на 18 липня портал Мinfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,72 гривень для покупки, а здати валюту можна по 44,62 гривні.
Євро ж можна купити за середнім курсом у 51,38 гривні, а здати - по 51,20 гривень.
ПриватБанк сьогодні продає долари за курсом для карток у 44,85 гривні, а євро - 51,45 гривень.
Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,85 гривень, а для карток - 44,95 гривень. Євро ж в мобільному додатку сьогодні можна купити по 51,50 гривні, а карткою - 51,65 гривні.
У ПУМБ курс для купівлі долара картою становить 44,80 гривень.
Monobank продає долари по 44,80 гривні, а євро - по 51,54 гривні.
Якщо ви плануєте придбати 100 доларів, ось яку суму в гривнях вам потрібно підготувати в різних банках:
Розрахунок проведено на основі актуальних курсів продажу долара для карток та мобільних застосунків.
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