Курс валют на 18 липня: де найвигідніше купити долар та євро сьогодні

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Ринок обмінників: Середній курс долара для купівлі складає 44,72 грн, для продажу (здачі) - 44,62 грн. Євро купують в середньому по 51,38 грн, здати можна по 51,20 грн.

Середній курс долара для купівлі складає 44,72 грн, для продажу (здачі) - 44,62 грн. Євро купують в середньому по 51,38 грн, здати можна по 51,20 грн. Вигідний курс у банках: Найнижчу вартість долара (44,80 грн) для купівлі картою пропонують Monobank та ПУМБ.

Найнижчу вартість долара (44,80 грн) для купівлі картою пропонують Monobank та ПУМБ. Вартість валюти: Придбання 100 доларів сьогодні обійдеться від 4 480 грн (Monobank/ПУМБ) до 4 495 грн (Ощадбанк, картковий курс).

Придбання 100 доларів сьогодні обійдеться від 4 480 грн (Monobank/ПУМБ) до 4 495 грн (Ощадбанк, картковий курс). Банківські розбіжності: Курси в одному банку можуть відрізнятися залежно від способу здійснення операції (наприклад, курс у додатку Ощадбанку вигідніший за картковий).

Курс валют в обмінниках

Станом на 18 липня портал Мinfin наводить середній курс долара в обмінниках на рівні 44,72 гривень для покупки, а здати валюту можна по 44,62 гривні.

Євро ж можна купити за середнім курсом у 51,38 гривні, а здати - по 51,20 гривень.

Курс валют в банках

ПриватБанк сьогодні продає долари за курсом для карток у 44,85 гривні, а євро - 51,45 гривень.

Ощадбанк продає долари у мобільному застосунку по 44,85 гривень, а для карток - 44,95 гривень. Євро ж в мобільному додатку сьогодні можна купити по 51,50 гривні, а карткою - 51,65 гривні.

У ПУМБ курс для купівлі долара картою становить 44,80 гривень.

Monobank продає долари по 44,80 гривні, а євро - по 51,54 гривні.

Скільки коштують 100 доларів сьогодні

Якщо ви плануєте придбати 100 доларів, ось яку суму в гривнях вам потрібно підготувати в різних банках:

Monobank / ПУМБ (картка): 4 480 грн

ПриватБанк (картка) / Ощадбанк (застосунок): 4 485 грн

Ощадбанк (картка): 4 495 грн

Розрахунок проведено на основі актуальних курсів продажу долара для карток та мобільних застосунків.