Курс валют на 18 июля: где выгоднее всего купить доллар и евро сегодня

Сегодня, 18 июля, валютный рынок обновил показатели: средний курс обменников и банков несколько отличается в зависимости от способа покупки.
Сколько стоит валюта в обменниках и популярных банках сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По состоянию на 18 июля портал Мinfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,72 гривны для покупки, а сдать валюту можно по 44,62 гривны.
Евро же можно купить по среднему курсу в 51,38 гривны, а сдать - по 51,20 гривен.
ПриватБанк сегодня продает доллары по курсу для карт в 44,85 гривны, а евро - 51,45 гривен.
Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,85 гривен, а для карточек - 44,95 гривен. Евро же в мобильном приложении сегодня можно купить по 51,50 гривны, а картой - 51,65 гривны.
У ПУМБ курс для покупки доллара картой составляет 44,80 гривен.
Monobank продает доллары по 44,80 гривны, а евро - по 51,54 гривны.
Если вы планируете приобрести 100 долларов, вот какую сумму в гривнах вам нужно подготовить в разных банках:
Расчет произведен на основе актуальных курсов продажи доллара для карт и мобильных приложений.
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