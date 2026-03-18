ua en ru
Ср, 18 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Курс валют на 18 березня: долар та євро йдуть униз - за скільки продають в банках та обмінниках

09:16 18.03.2026 Ср
2 хв
Ірина Гамерська
У середу, 18 березня, гривня продовжує зміцнюватися на готівковому ринку. Слідом за офіційним курсом НБУ, ціни в обмінниках та касах найбільших банків також пішли вниз.

Скільки коштує валюта сьогодні та де найвигідніший курс - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Тренд на здешевлення: Долар в обмінниках та банках втратив у ціні в середньому 10 копійок.
  • Вигідна покупка: Найдешевший готівковий долар сьогодні у ПриватБанку (44,10 грн) та у касах Пумбу (44,30 грн).
  • Курс євро: Валюта ЄС також стабільно дешевшає. В обмінниках середній курс купівлі становить 51,25 грн, а в касах "Привату" - 50,95 грн.
  • Цифрові картки: Найнижчий курс для безготівкового долара пропонує Пумб (44,10 грн), а для євро - monobank (51,01 грн).

Курс валют в обмінниках

Портал Minfin наводить середній курс долара в обмінника станом на ранок 18 березня на рівні 44,30 (-10 коп) гривні при покупці та 44,15 (-10 коп) гривні - при здачі валюти.

Середній курс євро сьогодні вранці становить 51,25 (-10 коп) гривню при покупці, а здати валюту можна по 51 (-10 коп) гривні.

Фото: курс валют на 18 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,35 (-5 коп) гривень при покупці та 43,80 (-10 коп) гривні - для здачі валюти.

Євро ж в банках можна купити за середнім курсом у 51,09 (-1 коп) гривню, а здати - по 50,35 (без змін) гривень.

У "Пумбі" долар сьогодні можна купити по 44,30 гривні у касах та 44,10 гривні - безнал. Євро в касах "Пумбу" можна купити по 51,10 гривні.

В monobank долар продають по 44,23 гривні, а євро - по 51,01 гривні.

У касах ПриватБанку долар можна купити по 44,10 гривень в касах, а по безналу - 44,24 гривні. Євро в касі "Привату" можна купити по 50,95 гривень, а для карток - 51,02 гривня.

В Ощадбанку при оплаті карткою курс для покупки становить 44,35 гривні, для мобільного "Ощаду" - 44,2 гривні. Курс євро для карток - 51,20 гривня, а для мобільного "Ощаду" - 51 гривня.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
