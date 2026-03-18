Курс валют на 18 березня: долар та євро йдуть униз - за скільки продають в банках та обмінниках

У середу, 18 березня, гривня продовжує зміцнюватися на готівковому ринку. Слідом за офіційним курсом НБУ, ціни в обмінниках та касах найбільших банків також пішли вниз.

Головне:

Найдешевший готівковий долар сьогодні у ПриватБанку (44,10 грн) та у касах Пумбу (44,30 грн).

Найнижчий курс для безготівкового долара пропонує Пумб (44,10 грн), а для євро - monobank (51,01 грн).

Курс валют в обмінниках

Портал Minfin наводить середній курс долара в обмінника станом на ранок 18 березня на рівні 44,30 (-10 коп) гривні при покупці та 44,15 (-10 коп) гривні - при здачі валюти.

Середній курс євро сьогодні вранці становить 51,25 (-10 коп) гривню при покупці, а здати валюту можна по 51 (-10 коп) гривні.

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 44,35 (-5 коп) гривень при покупці та 43,80 (-10 коп) гривні - для здачі валюти.

Євро ж в банках можна купити за середнім курсом у 51,09 (-1 коп) гривню, а здати - по 50,35 (без змін) гривень.

У "Пумбі" долар сьогодні можна купити по 44,30 гривні у касах та 44,10 гривні - безнал. Євро в касах "Пумбу" можна купити по 51,10 гривні.

В monobank долар продають по 44,23 гривні, а євро - по 51,01 гривні.

У касах ПриватБанку долар можна купити по 44,10 гривень в касах, а по безналу - 44,24 гривні. Євро в касі "Привату" можна купити по 50,95 гривень, а для карток - 51,02 гривня.

В Ощадбанку при оплаті карткою курс для покупки становить 44,35 гривні, для мобільного "Ощаду" - 44,2 гривні. Курс євро для карток - 51,20 гривня, а для мобільного "Ощаду" - 51 гривня.