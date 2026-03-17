Долар впав нижче психологічної межі: курс на 18 березня та що робити зі старими купюрами

Який курс дав НБУ на завтра та що робиті зі старими доларами в заначці - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Курс валют: НБУ встановив офіційний курс на 18 березня: долар знизився до 43,94 грн, а євро зріс до 50,63 грн.

НБУ встановив офіційний курс на 18 березня: долар знизився до 43,94 грн, а євро зріс до 50,63 грн. Законність купюр: Усі долари США, випущені з 1914 року, є законним платіжним засобом. Поняття "старих" доларів (випуски до 2013 року) є лише питанням дизайну та ступеня захисту.

Усі долари США, випущені з 1914 року, є законним платіжним засобом. Поняття "старих" доларів (випуски до 2013 року) є лише питанням дизайну та ступеня захисту. Варіанти використання: Купюри можна не чіпати, обміняти на гривню чи євро, покласти на депозит/картку для купівлі ОВДП або безперешкодно використати в США та Європі.

Купюри можна не чіпати, обміняти на гривню чи євро, покласти на депозит/картку для купівлі ОВДП або безперешкодно використати в США та Європі. Пошкоджена валюта: Банкноти, які мають значні пошкодження (написи, розриви, наслідки перебування у воді), можна замінити на нові через процедуру інкасо.

Курс валют НБУ

Нацбанк продовжує зміцнювати гривню та опускати курс долара. На завтра офіційний курс американської валюти встановлено на рівні 43,94 (-14 коп) гривень.

Євро ж завтра навпаки трохи зросте в ціні - до 50,63 (+6 коп).

Фото: курс валют на 18 березня (інфографіка РБК-Україна)

Що робити зі старими доларами: поради та варіанти обміну

Як зазначається на сайті ПриватБанку, в Україні навколо доларів, випущених до 2013 року, виникла штучна паніка. Деякі обмінники відмовляються їх приймати або пропонують занижений курс.

Чи законні "старі" долари?

Так, абсолютно. Юридично не існує поняття "старих" чи "нових" доларів. Усі банкноти США, випущені з 1914 року, є законним платіжним засобом у всьому світі.

Дизайн змінюють лише для захисту:

"Нові" долари - це купюри номіналом 100 доларів, випущені після 2013 року (сині з 3D-стрічкою).

"Старі" долари - випуски до 2013 року. Наприклад, банкноти до 1996 року не мають інфрачервоної нитки, тому не "світяться" у деяких детекторах.

5 варіантів, що робити зі старими купюрами:

Нічого не робити. Якщо сума невелика, залиште її на "чорний день". США визнають ці гроші, а отже, банки завжди їх приймуть.

Якщо сума невелика, залиште її на "чорний день". США визнають ці гроші, а отже, банки завжди їх приймуть. Обміняти на гривню . Знайдіть банк або обмінник з найкращим курсом і просто здайте валюту.

. Знайдіть банк або обмінник з найкращим курсом і просто здайте валюту. Покласти на картку або депозит. Ви можете зарахувати "старі" долари на доларовий рахунок у банку або купити на них ОВДП (державні облігації). Так ви збережете заощадження у валюті.

Ви можете зарахувати "старі" долари на доларовий рахунок у банку або купити на них ОВДП (державні облігації). Так ви збережете заощадження у валюті. Обміняти на євро або нові долари. Можна використати "крос-курс" (обмін долара прямо на євро). Щоб отримати саме "сині" долари, доведеться зробити подвійний обмін (через гривню), що призведе до втрати частини суми на різниці курсів.

Можна використати "крос-курс" (обмін долара прямо на євро). Щоб отримати саме "сині" долари, доведеться зробити подвійний обмін (через гривню), що призведе до втрати частини суми на різниці курсів. Використати за кордоном. У США, Канаді та Європі "старі" долари приймають без жодних проблем. Проте будьте обережні в країнах "третього світу" (Єгипет, Малайзія) - там ставлення до них може бути гіршим, ніж в Україні.

У "Приваті" зазначають, що банк приймає всі долари у задовільному стані за офіційним курсом. Втім, близько 20% клієнтів відмовляються забирати замовлену валюту в касах через наявність "старих" банкнот.

Пошкоджені гроші: якщо купюра розірвана, обписана або була у воді, її можна здати на інкасо (процедура заміни пошкоджених банкнот на нові).

Підсумок: Паніка вигідна лише тим, хто хоче викупити у вас валюту за заниженим курсом. Якщо ваші купюри в гарному стані, вони є повноцінними грошима.