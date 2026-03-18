ua en ru
Ср, 18 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Курс валют на 18 марта: доллар и евро идут вниз - за сколько продают в банках и обменниках

09:16 18.03.2026 Ср
2 мин
Где выгоднее всего покупать доллары сегодня?
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)

В среду, 18 марта, гривна продолжает укрепляться на наличном рынке. Вслед за официальным курсом НБУ, цены в обменниках и кассах крупнейших банков также пошли вниз.

Сколько стоит валюта сегодня и где самый выгодный курс - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Доллар упал ниже психологической черты: курс НБУ на 18 марта и что делать со старыми купюрами

Главное:

  • Тренд на удешевление: Доллар в обменниках и банках потерял в цене в среднем 10 копеек.
  • Выгодная покупка: Самый дешевый наличный доллар сегодня в ПриватБанке (44,10 грн) и в кассах Пумба (44,30 грн).
  • Курс евро: Валюта ЕС также стабильно дешевеет. В обменниках средний курс покупки составляет 51,25 грн, а в кассах "Привата" - 50,95 грн.
  • Цифровые карты: Самый низкий курс для безналичного доллара предлагает Пумб (44,10 грн), а для евро - monobank (51,01 грн).

Курс валют в обменниках

Портал Minfin приводит средний курс доллара в обменника по состоянию на утро 18 марта на уровне 44,30 (-10 коп) гривны при покупке и 44,15 (-10 коп) гривны - при сдаче валюты.

Средний курс евро сегодня утром составляет 51,25 (-10 коп) гривну при покупке, а сдать валюту можно по 51 (-10 коп) гривны.

Фото: курс валют на 18 марта (инфографика РБК-Украина)

Фото: курс валют на 18 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,35 (-5 коп) гривен при покупке и 43,80 (-10 коп) гривны - для сдачи валюты.

Евро же в банках можно купить по среднему курсу в 51,09 (-1 коп) гривну, а сдать - по 50,35 (без изменений) гривен.

В "Пумбе" доллар сегодня можно купить по 44,30 гривны в кассах и 44,10 гривны - безнал. Евро в кассах "Пумба" можно купить по 51,10 гривны.

В monobank доллар продают по 44,23 гривны, а евро - по 51,01 гривны.

В кассах ПриватБанка доллар можно купить по 44,10 гривен в кассах, а по безналу - 44,24 гривны. Евро в кассе "Привата" можно купить по 50,95 гривен, а для карточек - 51,02 гривна.

В Ощадбанке при оплате картой курс для покупки составляет 44,35 гривны, для мобильного "Ощада" - 44,2 гривны. Курс евро для карт - 51,20 гривна, а для мобильного "Ощада" - 51 гривна.

Читайте также: Кукурузой "Шахед" не сбить: как Украине вырваться из ловушки примитивизации - интервью с НАН

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
