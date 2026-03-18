Курс валют на 18 марта: доллар и евро идут вниз - за сколько продают в банках и обменниках
В среду, 18 марта, гривна продолжает укрепляться на наличном рынке. Вслед за официальным курсом НБУ, цены в обменниках и кассах крупнейших банков также пошли вниз.
Сколько стоит валюта сегодня и где самый выгодный курс
Главное:
- Тренд на удешевление: Доллар в обменниках и банках потерял в цене в среднем 10 копеек.
- Выгодная покупка: Самый дешевый наличный доллар сегодня в ПриватБанке (44,10 грн) и в кассах Пумба (44,30 грн).
- Курс евро: Валюта ЕС также стабильно дешевеет. В обменниках средний курс покупки составляет 51,25 грн, а в кассах "Привата" - 50,95 грн.
- Цифровые карты: Самый низкий курс для безналичного доллара предлагает Пумб (44,10 грн), а для евро - monobank (51,01 грн).
Курс валют в обменниках
Портал Minfin приводит средний курс доллара в обменника по состоянию на утро 18 марта на уровне 44,30 (-10 коп) гривны при покупке и 44,15 (-10 коп) гривны - при сдаче валюты.
Средний курс евро сегодня утром составляет 51,25 (-10 коп) гривну при покупке, а сдать валюту можно по 51 (-10 коп) гривны.
Курс валют в банках
Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,35 (-5 коп) гривен при покупке и 43,80 (-10 коп) гривны - для сдачи валюты.
Евро же в банках можно купить по среднему курсу в 51,09 (-1 коп) гривну, а сдать - по 50,35 (без изменений) гривен.
В "Пумбе" доллар сегодня можно купить по 44,30 гривны в кассах и 44,10 гривны - безнал. Евро в кассах "Пумба" можно купить по 51,10 гривны.
В monobank доллар продают по 44,23 гривны, а евро - по 51,01 гривны.
В кассах ПриватБанка доллар можно купить по 44,10 гривен в кассах, а по безналу - 44,24 гривны. Евро в кассе "Привата" можно купить по 50,95 гривен, а для карточек - 51,02 гривна.
В Ощадбанке при оплате картой курс для покупки составляет 44,35 гривны, для мобильного "Ощада" - 44,2 гривны. Курс евро для карт - 51,20 гривна, а для мобильного "Ощада" - 51 гривна.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом.