Курс валют на 18 марта: доллар и евро идут вниз - за сколько продают в банках и обменниках

В среду, 18 марта, гривна продолжает укрепляться на наличном рынке. Вслед за официальным курсом НБУ, цены в обменниках и кассах крупнейших банков также пошли вниз.

Главное:

Самый дешевый наличный доллар сегодня в ПриватБанке (44,10 грн) и в кассах Пумба (44,30 грн).

Самый низкий курс для безналичного доллара предлагает Пумб (44,10 грн), а для евро - monobank (51,01 грн).

Курс валют в обменниках

Портал Minfin приводит средний курс доллара в обменника по состоянию на утро 18 марта на уровне 44,30 (-10 коп) гривны при покупке и 44,15 (-10 коп) гривны - при сдаче валюты.

Средний курс евро сегодня утром составляет 51,25 (-10 коп) гривну при покупке, а сдать валюту можно по 51 (-10 коп) гривны.

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,35 (-5 коп) гривен при покупке и 43,80 (-10 коп) гривны - для сдачи валюты.

Евро же в банках можно купить по среднему курсу в 51,09 (-1 коп) гривну, а сдать - по 50,35 (без изменений) гривен.

В "Пумбе" доллар сегодня можно купить по 44,30 гривны в кассах и 44,10 гривны - безнал. Евро в кассах "Пумба" можно купить по 51,10 гривны.

В monobank доллар продают по 44,23 гривны, а евро - по 51,01 гривны.

В кассах ПриватБанка доллар можно купить по 44,10 гривен в кассах, а по безналу - 44,24 гривны. Евро в кассе "Привата" можно купить по 50,95 гривен, а для карточек - 51,02 гривна.

В Ощадбанке при оплате картой курс для покупки составляет 44,35 гривны, для мобильного "Ощада" - 44,2 гривны. Курс евро для карт - 51,20 гривна, а для мобильного "Ощада" - 51 гривна.