Курс валют 13 березня: як обмінники та банки відреагували на рекорд долара

Головне:

Рекордне зростання: Після рішення Нацбанку курс долара в обмінниках продовжує зростати і вже по 44,47 грн.

Після рішення Нацбанку курс долара в обмінниках продовжує зростати і вже по 44,47 грн. Де кращий курс: ​​​долар - краще звернутися в обінники або в касу ПриватБанку, євро вигідніше купувати через застосунок Monobank.

​​​долар - краще звернутися в обінники або в касу ПриватБанку, євро вигідніше купувати через застосунок Monobank. Аномалія березня: Замість традиційного весняного зміцнення гривні (через підготовку аграріїв до посівної) валюта цьогоріч стрімко дорожчає.

Замість традиційного весняного зміцнення гривні (через підготовку аграріїв до посівної) валюта цьогоріч стрімко дорожчає. Причини: Експерт пов'язують це з тактикою НБУ, затримкою допомоги від ЄС (90 млрд євро) та зовнішніми ризиками.

Експерт пов'язують це з тактикою НБУ, затримкою допомоги від ЄС (90 млрд євро) та зовнішніми ризиками. Прогноз на 45: Нацбанк має достатньо резервів, щоб тримати курс на будь-якій позначці, проте регулятор не розголошує свої плани ринку.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках сьогодні становить 44,47 гривні при покупці. Це на 12 копійок вище за курс на вчорашній ранок. Здати валюту можна по курсу у 44,30 (+15 коп).

Євро в обмінниках сьогодні коштує 51,57 (-13 коп) гривню при покупці, а здати валюту можно по 51,30 (-12 коп) гривні.

Фото: курс валют на 13 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках сьогодні також тримається вище позначки у 44 гривні. Купити долар можна по курсу 44,55 (+32 коп) гривні, а здати - по 43,98 (+23 коп) гривні.

Євро ж у банках коштує 51,55 (+5 коп) гривню при покупці ти 50,80 (без змін) гривень - курс для здачі валюти.

ПриватБанк сьогодні продає долари у касах по 44,5 гривні, а безнал - по 44,64 гривні. Євро ж у "Приваті" сьогодні можна купити по 51,4 гривні в касі та 51,55 гривні - карткою.

Ощадбанк тримає курс долара на рівні 44,55 гривень при купівлі валюти в касі, а для безготівкових операцій курс 44,60 гривні. "Ощад" продає євро в касі по 51,6 гривні, а безнал - по 51,65 гривні.

У Monobank долар сьогодні можна купити по 44,63 гривні, а євро - по 51,3 гривні.

У "Пумбі" долар у касі обійдеться у 44,6 гривні, а безнал - 44,4 гривні. Євро ж у "Пумбі" коштує 51,7 гривню.

Чому курс зростає саме зараз?

Як пояснив у коментарі РБК-Україна засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак, зараз на ринку спостерігається нетипова ситуація: замість традиційного зміцнення гривні в березні, курс іноземної валюти йде вгору.

Зазвичай у цей період аграрії завозять валютну виручку в Україну та продають її, щоб отримати гривню для весняно-польових робіт. Це зазвичай посилює національну валюту, але цього року ситуація зворотна. Експерт виділяє кілька причин:

Рішення Нацбанку: Поточне зростання називають виключно діяльністю НБУ, який не розкриває своїх планів ринку.

Поточне зростання називають виключно діяльністю НБУ, який не розкриває своїх планів ринку. Затримка допомоги: Гальмування великої позики від Європи у розмірі 90 мільярдів євро.

Гальмування великої позики від Європи у розмірі 90 мільярдів євро. Зовнішні ризики: Побоювання через вплив кризи на Близькому Сході.

Побоювання через вплив кризи на Близькому Сході. Боротьба зі спекулянтами: Можлива спроба НБУ «покарати» тих, хто розраховував на інший рух курсу.

Чи буде долар по 45?

Козак зазначає, що точної відповіді на це питання не має ніхто, крім Національного банку. Проте фахівець зазначає наступне: