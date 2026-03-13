Курс валют 13 березня: як обмінники та банки відреагували на рекорд долара

Після рекордного підняття курсу долара Нацбанком до зростання перейшли і "цінники" в обмінниках та банках.
Скільки коштує валюта 13 березня та чи є перспективи подальшого здорожчання курсу долара - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
За даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках сьогодні становить 44,47 гривні при покупці. Це на 12 копійок вище за курс на вчорашній ранок. Здати валюту можна по курсу у 44,30 (+15 коп).
Євро в обмінниках сьогодні коштує 51,57 (-13 коп) гривню при покупці, а здати валюту можно по 51,30 (-12 коп) гривні.
Фото: курс валют на 13 березня (інфографіка РБК-Україна)
Середній курс долара в банках сьогодні також тримається вище позначки у 44 гривні. Купити долар можна по курсу 44,55 (+32 коп) гривні, а здати - по 43,98 (+23 коп) гривні.
Євро ж у банках коштує 51,55 (+5 коп) гривню при покупці ти 50,80 (без змін) гривень - курс для здачі валюти.
ПриватБанк сьогодні продає долари у касах по 44,5 гривні, а безнал - по 44,64 гривні. Євро ж у "Приваті" сьогодні можна купити по 51,4 гривні в касі та 51,55 гривні - карткою.
Ощадбанк тримає курс долара на рівні 44,55 гривень при купівлі валюти в касі, а для безготівкових операцій курс 44,60 гривні. "Ощад" продає євро в касі по 51,6 гривні, а безнал - по 51,65 гривні.
У Monobank долар сьогодні можна купити по 44,63 гривні, а євро - по 51,3 гривні.
У "Пумбі" долар у касі обійдеться у 44,6 гривні, а безнал - 44,4 гривні. Євро ж у "Пумбі" коштує 51,7 гривню.
Як пояснив у коментарі РБК-Україна засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак, зараз на ринку спостерігається нетипова ситуація: замість традиційного зміцнення гривні в березні, курс іноземної валюти йде вгору.
Зазвичай у цей період аграрії завозять валютну виручку в Україну та продають її, щоб отримати гривню для весняно-польових робіт. Це зазвичай посилює національну валюту, але цього року ситуація зворотна. Експерт виділяє кілька причин:
Козак зазначає, що точної відповіді на це питання не має ніхто, крім Національного банку. Проте фахівець зазначає наступне:
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.